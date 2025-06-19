Украина усилит санкции против России: какие три задачи поставил Зеленский. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 19 июня, провел важное совещание. Во время заседания он, в частности, приказал усилить санкции против России, поставив перед присутствующими три основные задачи.

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Также были согласованы другие конкретные решения. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram. Он подчеркнул, что МИД Украины, разведки и Нацбанк должны обеспечить более ощутимые результаты санкционного давления на Россию и ее сообщников.

Какие три задачи поставил президент:

– Первое. На сто процентов синхронизировать санкции нашего государства и партнеров. Санкционные пакеты Евросоюза и других глобальных субъектов должны быть также полностью подтверждены национальными санкционными решениями Украины.

– Второе. Продолжаем политику давления на российский танкерный флот. Поставил задачу расширить санкции на капитанов этого флота, а также на российские терминалы, которые отгружают нефть. Соответствующие решения должны быть также синхронизированы с партнерами. Фиксируем факты, что одни и те же нефтяные танкеры используются и Россией, и Ираном для финансирования войны. Отдельно работаем над введением санкций против газовозов, которые россияне рассчитывают использовать для своих проектов.

– Третье. Рассмотрели новые направления санкций для того, чтобы усложнить России возможность затягивать войну. В частности, это касается финансовых инструментов, криптовалют, схем оплаты и поставок компонентов и оборудования в Россию для производства оружия.

Также президент поручил расширить возможности для парламентской дипломатии, работы с общественными лидерами и корпоративным сектором ради поддержки новых санкционных решений.

Накануне стало известно, что сенат США отложил рассмотрение законопроекта о жестких вторичных санкциях против России и ее торговых партнеров, в частности стран, покупающих российскую энергию. Отмечается, что причиной стало преобладание других политических приоритетов, таких как обострение конфликта между Ираном и Израилем и продвижение масштабного налогового законопроекта Дональда Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, санкции Европейского Союза, введенные впервые в 2014-м в ответ на незаконную оккупацию АР Крым и города Севастополь Российской Федерацией, продлены еще на год. Они будут действовать как минимум до 23 июня 2026 года.

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