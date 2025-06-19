Новым командующим Сухопутных войск ВСУ назначили бригадного генерала Геннадия Шаповалова: что о нем известно

В четверг, 19 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал важный указ. Им он назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Видео дня

Соответствующий документ опубликовали в Офисе президента. Указ имеет номер 412/2025.

Напомним, что до назначения Геннадий Шаповалов был на должности командующего войсками Оперативного командования "Юг". В апреле 2022 года он получил звание бригадного генерала.

Что известно о новом командующем Сухопутных войск

Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области.

В 2000 году с отличием окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете.

В 2012 году также с отличием окончил Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины.

Шаповалов также получил высшее образование в Национальном университете "Острожская академия", а затем также окончил Военный колледж Армии США, где готовят старший офицерский состав американских Сухопутных войск.

С октября 2019 года Шаповалов был назначен комбригом 59 отдельной мотопехотной бригады. Впоследствии был начальником главного управления военного сотрудничества ВСУ.

В марте 2022 года военному присвоили звание бригадного генерала. По состоянию на тот год он был начальником Главного управления военного сотрудничества ВСУ. С 20 июня 2023-го вошел в состав Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины. Командующим войсками ОК "Юг" был назначен 16 апреля 2024-го.

4 февраля 2024 года бригадный генерал Геннадий Шаповалов оставил должность командующего войсками оперативного командования "Юг". Он начал работать с международными партнерами в немецком городе Висбаден.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Михаил Драпатий принял решение подать рапорт об отставке. Он подчеркнул, что это осознанный шаг, продиктованный его личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли украинские защитники.

Перед этим, 1 июня российские войска нанесли удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ на Днепропетровщине. В результате вражеской атаки 12 военнослужащих погибли, более 60 получили ранения. Предварительно, враг ударил "Искандером".

Там отметили, что "никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось", однако пообещали служебное расследование и наказание виновных, если к потерям привели "действия или бездействие должностных лиц".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!