США отложили жесткие санкции против Кремля: СМИ узнали, кто этому мешает

Сенат США отложил рассмотрение законопроекта о жестких вторичных санкциях против России и ее торговых партнеров, в частности стран, покупающих российскую энергию. Отмечается, что причиной стало преимущество других политических приоритетов, таких как обострение конфликта между Ираном и Израилем и продвижение масштабного налогового законопроекта Дональда Трампа.

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Об этом пишет Sеmafor. Речь идет о двухпартийном законопроекте сенаторов Линдси Грэма (республиканец) и Ричарда Блюменталя (демократ), который должен был ввести мощные вторичные санкции против торговых партнеров России, в частности тех, кто продолжает покупать российскую энергию.

По словам авторов, это могло бы стать настоящим рычагом давления на Путина, но реальность оказалась сложнее. Сенаторы были вынуждены пересмотреть текст законопроекта, в частности, добавить исключения для союзников Украины, чтобы избежать негативного влияния на экономики европейских стран. Однако даже после коррекций законопроект остался на втором плане.

Отмечается, что главные причины задержки - новый налоговый мегаплан Дональда Трампа, кризис между Ираном и Израилем и внутренняя политическая турбулентность. Лидеры республиканцев откровенно признали, что июль – самый реальный срок, поскольку сейчас внимание сосредоточено на других геополитических точках напряжения.

"Иран в центре внимания, но это не значит, что мы забыли о России", – сказал сенатор Грэм. Однако, похоже, забыли. Даже активное лоббирование санкций после визита Грэма и Блюменталя в Киев не принесло желаемого результата.

Ситуацию осложняет и сам Трамп, его команда пока не дала четкого сигнала в поддержку санкций, а без этого республиканцы не спешат нажимать на кнопку голосования. Президент вместо этого предложил, что пусть Европа действует первой.

Несмотря на все задержки, сенаторы настаивают, что санкции - это ключевой рычаг давления на Путина. "Мы хотим усилить наши позиции в переговорах", – заявил сенатор Джон Ховен. Но фактически США дают России еще один тайм-аут.

В этом хаосе голос европейских союзников слабеет, а каждая отложенная санкция выглядит как уступка Кремлю. Даже демократы с умеренными взглядами, как Джон Феттерман, призывают действовать немедленно. "Я бы проголосовал за что угодно: больше оружия, больше санкций", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, санкции Европейского Союза, введенные впервые в 2014-м в ответ на незаконную оккупацию АР Крым и города Севастополь Российской Федерацией, продлены еще на год. Они будут действовать как минимум до 23 июня 2026 года.

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