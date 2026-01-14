В Украине усилят контроль за ценами на лекарства: аптекам будут грозить штрафы за "лишние" наценки

В Украине правительство поручило Министерству здравоохранения (Минздраву) и Госпродпотребслужбе постоянно отслеживать цены на определенный перечень лекарств и еженедельно отчитываться Кабмину. За завышенные наценки в аптеках обещают штрафы, чтобы медикаменты оставались доступными для украинцев во время морозов и обстрелов.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По ее словам, в условиях войны и зимы украинцы особенно уязвимы к росту цен на лекарства .

Из-за ударов по энергетической инфраструктуре во многих домах холодно, растет количество сезонных заболеваний, осложняется течение хронических болезней, а значит, потребность в медикаментах резко повышается. "Лекарства должны быть доступны для всех, особенно в условиях холода в домах из-за обстрелов энергосистемы и сильных морозов", – подчеркнула Юлия Свириденко.

Правительство считает недопустимым, чтобы в таких обстоятельствах отдельные субъекты хозяйствования пытались зарабатывать на завышенных наценках. Кабинет министров поручил Министерству здравоохранения и Госпродпотребслужбе осуществлять постоянный мониторинг цен на лекарственные средства. К этой работе также будет привлечена Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Для контроля определят специальный перечень медикаментов. Именно по этим позициям государственные органы будут регулярно проверять стоимость препаратов в розничных аптечных сетях по всей стране. Отдельно подчеркивается, что информация не будет ограничиваться разовыми проверками, ведь Минздрав и Гослекслужба будут готовить еженедельные отчеты и передавать их непосредственно Кабинету министров.

Свириденко предупредила, что в случае выявления нарушений в формировании цен или необоснованных наценок правительство будет реагировать жестко. Нарушителей будут штрафовать в соответствии с действующим законодательством.

В Кабмине подчеркивают, что речь идет не о ручном регулировании цен, а о контроле за соблюдением правил и недопущении спекуляций в критический для страны период. Усиление контроля за аптечными ценами стало продолжением ранее принятых решений. В частности, в феврале 2025 года тогдашний премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что украинские производители снизят отпускные цены на 100 наиболее популярных лекарственных средств на 30% с 1 марта.

