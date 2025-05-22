"Россия тянет время": президент Чехии высказался о возможном выходе США из переговоров о мире в Украине

Президент Чехии Петр Павел считает, что Соединенные Штаты Америки сделают большой подарок российскому диктатору Путину, если выйдут из мирного процесса относительно завершения войны в Украине. Президент США Дональд Трамп разочарован ходом переговоров, а РФ со своей стороны явно затягивает время.

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С таким заявлением Павел выступил в среду, 21 мая, после переговоров с лидерами ЕС об усилении экономического давления на Кремль, передает Euractiv. По убеждению главы государства, координация с Вашингтоном по этому вопросу все еще не является достаточной.

"Я воспринимаю заявления Дональда Трампа как выражение разочарования тем, что дела идут не так, как он надеялся, а именно, что он сможет быстро достичь согласия с Путиным и сможет объявить мир в Украине, а также восстановить экономические отношения с Россией", – сказал Павел.

По словам чешского лидера, Россия явно медлит. Москва говорит о подготовке меморандума, который "в конце концов может привести к переговорам", вместо того, чтобы начать реальные переговоры.

Это может задержать процесс еще на несколько месяцев, добавил президент Чехии. По словам Павла, Европе нужно применить сильное и единое давление, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.

Он также отметил рост беспокойства России после того, как Вашингтон озвучил планы ввести 500% тарифы на страны, которые торгуют с Москвой нефтью и газом.

"Я думаю, что наконец пришло время для очень серьезного разговора с нашими американскими союзниками о том, как разработать экономические и финансовые меры такого масштаба, чтобы Россия действительно почувствовала их влияние", - сказал Павел.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп резко дистанцировался от войны в Украине, хотя ранее брал на себя роль посредника в конфликте между Киевом и Москвой. Лишь через два дня после телефонного разговора с Путиным, Трамп заявил, что США не являются непосредственно замешанными в этом конфликте.

Издание Axios пишет, что после телефонного разговора с Путиным 20 мая Трамп внезапно изменил свой план по прекращению огня в Украине, отказавшись от своих предыдущих требований. Также теперь США не планируют вводить санкции против России совместно с европейскими партнерами.

Сам глава Штатов заявил, что до сих пор верит в то, что его собеседник хочет мира с Украиной. Глава Белого дома отметил, что уже "достигнут определенный прогресс" в переговорах с РФ.

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