'Достигнут определенный прогресс': Трамп подтвердил, что до сих пор верит в то, что Путин хочет мира

Президент США Дональд Трамп после довольно длительного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что до сих пор верит в то, что его собеседник хочет мира с Украиной. Он отметил, что уже "достигнут определенный прогресс" в переговорах с РФ.

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Также американский лидер рассказал журналистам в Розовом саду, что он "доверяет" российскому президенту. Его заявления публикует CNN.

"Ситуация ужасная. Каждую неделю погибает 5000 молодых людей. Пожилые люди, женщины, дети. Солдаты идут на фронт, а потом их родители никогда не увидят их снова, кроме, возможно, как на фотографиях ужасных сцен, я такого никогда не видел раньше", – добавил Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что надеется на то, что, "мы что-то сделаем".

"Мы также поговорили с руководителями большинства европейских стран и пытаемся завершить все это дело. Какой позор, что это вообще началось", – сказал Трамп.

Напомним, что в заметке на своей платформе Truth Social после звонка президент США написал, что Россия и Украина "немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, прекращении войны".

Ранее сообщалось, что в понедельник, 19 мая, президент США Дональд Трамп дважды звонил главе украинского государства Владимиру Зеленскому. Первый раз - перед запланированным звонком российскому диктатору Владимиру Путину, а второй - уже после разговора с Путиным.

Как писал OBOZ.UA, в понедельник, 19 мая президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонные переговоры, которые стали вторым официальным контактом между ними после вступления Трампа в должность президента США в январе 2025 года. После этого разговора Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и войны.

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