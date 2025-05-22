"Не наши люди, не наши солдаты": Трамп дистанцируется от войны в Украине, хотя ранее взял на себя роль посредника

Президент США Дональд Трамп резко дистанцировался от войны в Украине, хотя ранее брал на себя роль посредника в конфликте между Киевом и Москвой. Только через два дня после телефонного разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, Трамп заявил, что США не являются непосредственно замешанными в этом конфликте.

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Такое заявление он сделал в среду в Овальном кабинете, принимая президента ЮАР Сирила Рамафосу. Об этом сообщает Fox News.

"Это не наши люди, это не наши солдаты... это Украина и это Россия", – заявил Трамп.

Трамп также вспомнил о разговоре с Зеленским во время поездки украинского президента в Южную Африку. Зеленский посетил Рамафосу в апреле, но прервал поездку из-за атак России на Киев.

"Я позвонил Зеленскому, и они сказали, что он в Южной Африке. Я спросил, какого черта он делает в Южной Африке?" – сказал Трамп.

Рамафоса ответил, что Зеленский общается с Южной Африкой и обсуждает с ним вопросы обеспечения мира.

"Он пытается заключить мир", – сказал он.

Трамп также заявил в среду, что, по его мнению, он "добился большого прогресса" с Путиным в своем понедельничном разговоре. Однако Трамп также отметил, что и Москве, и Киеву необходимо будет взять на себя инициативу в будущих переговорах.

Позже Трамп сообщил журналистам, что он готов выйти из переговоров, если не произойдет прорыва. Он охарактеризовал конфликт как "европейскую ситуацию", намекая на то, что это не дело США.

"Если ничего не получится, я просто отступлю, и им придется самостоятельно справляться", – заявил он журналистам.

На этом фоне пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сообщила, что Трамп все больше разочаровывается в переговорах между Россией и Украиной. Аналогичные настроения высказывают и другие члены администрации. Так, вице-президент Дж. Д. Вэнс заявил, что переговоры зашли в тупик, и США "более чем готовы" отказаться от них. Он подчеркнул, что "это война Джо Байдена, это война Владимира Путина, а не наша война".

В то же время министр финансов Скотт Бессент отметил, что санкции против России могут усилить, если Москва не пойдет на реальное сотрудничество.

"Президент Трамп ясно дал понять, что если президент Путин не будет вести добросовестные переговоры, Соединенные Штаты без колебаний усилят санкции в отношении России вместе с нашими европейскими партнерами", – заявил Бессент в воскресенье в интервью NBC.

Как сообщал OBOZ.UA, после телефонного разговора с кремлевским диктатором Путиным президент США Дональд Трамп внезапно изменил свой план по прекращению огня в Украине, отказавшись от своих предыдущих требований. Также теперь США не планируют вводить санкции против России совместно с европейскими партнерами.

По результатам телефонного разговора с Путиным Дональд Трамп заявил, что до сих пор верит в то, что его собеседник хочет мира с Украиной. Глава Белого дома отметил, что уже "достигнут определенный прогресс" в переговорах с РФ.

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