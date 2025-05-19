Россия строит военную инфраструктуру у границы с Финляндией: в NYT указали на угрозы

Страна-агрессор Россия интенсивно расширяет военную инфраструктуру вблизи границы с Финляндией. Такие действия россиян могут раскрыть их стратегию относительно того, что произойдет после войны в Украине.

Видео дня

Речь идет, в частности, о строительстве защитных сооружений для авиации и складов для военной техники вблизи одного из новых членов НАТО. Об этом говорится в материале The New York Times.

Недалеко от российско-финской границы видны ряды новых палаток и склады, где можно хранить военную технику. Также зафиксировано процесс реконструкции укрытий для истребителей и постоянная строительная деятельность на вертолетной базе, которая в основном не использовалась.

Согласно спутниковым снимкам, российские вертолеты вернулись на базу вблизи Мурманска, портового города за Полярным кругом, после того как их не было там в течение двух десятилетий. Другая недавняя активность включает более сотни новых палаток, которые появились около года назад в Каменке, российской базе менее чем в 50 км от Финляндии.

Пока что эти шаги кажутся ранними этапами более масштабного и долгосрочного расширения. Представители НАТО говорят, что это совсем не похоже на наращивание сил вдоль границы с Украиной перед полномасштабным вторжением в 2022 году.

В то же время военные аналитики предсказывают, что граница РФ и Финляндии может стать горячей точкой, особенно учитывая, что большая ее часть лежит в районе все более спорного Полярного круга. Недавно американские и финские войска провели в этом регионе сложные арктические учения, в которых приняли участие сотни солдат.

Представители финских военных прогнозируют, что, если закончится интенсивная фаза войны в Украине, Россия перебросит тысячи солдат к финской границе. На данном этапе Финляндия надеется, что у ее в запасе есть около 5 лет, прежде чем Россия сможет нарастить свои силы до угрожающего масштаба.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне Майкл Кофман объяснил, что после начала полномасштабной войны против Украины российские военные претерпели значительное расширение сил. Эксперт подчеркнул, что после войны сухопутные силы РФ, вероятно, станут больше, чем до 2022 года. При этом учитывая запланированную реструктуризацию военных округов, становится ясно, что они будут отдавать приоритет областям, граничащим с НАТО.

По словам одного высокопоставленного представителя НАТО, когда бы ни закончилась война в Украине, Россия будет перебрасывать войска все дальше и дальше на север. Чиновник, выступая на условиях анонимности для обсуждения деликатной темы, заявил, что россияне считают Арктику "ключом к статусу великой державы".

Эксперты уверены, что в ближайшие несколько лет на финской границе могут произойти серьезные изменения, в зависимости от того, как и когда закончится война в Украине. При чем активность возросла и в других местах. Недавно на базе примерно в 100 км от Эстонии появились новые палатки и военная техника.

Эксперт аналитической группы Black Bird Group Эмиль Кастехельми также обратил внимание на активизацию российских военных вблизи финской границы. В соцсети Х он сообщил, что Россия развивает свою военную инфраструктуру и проводит организационные реформы вблизи северного фланга НАТО, особенно вблизи Финляндии.

Эксперт обратил внимание на то, что в 2024 году Россия восстановила Ленинградский военный округ в рамках более масштабной реформы военных округов. Этот округ охватывает северо-запад России, включая балтийское и арктическое направления. Также он подчеркнул, что Россия расширяет свои существующие бригады до дивизий и вводит совершенно новые войска в соседние с Финляндией регионы. Например, 138-я гвардейская мотострелковая бригада из Каменки недавно была преобразована в 69-ю мотострелковую дивизию.

Кастехельми объяснил, что такие изменения в организациях означают, что десятки тысяч новых солдат будут развернуты в регионах, окружающих Финляндию, в ближайшие годы. Это также означает, что крупные инфраструктурные проекты, вероятно, начнутся в ближайшем будущем вблизи границы.

Напомним, Великобритания начала тайную подготовку к прямому военному столкновению с Россией. В рамках этой подготовки британским чиновникам поручили обновить планы действий в чрезвычайных ситуациях 20-летней давности, которые переведут страну в состояние войны.

Ранее сообщалось, что Россия на протяжении длительного времени занимается подготовкой к масштабному конфликту с НАТО. Об этом свидетельствуют, в частности, действия россиян в Атлантическом океане и акватории нескольких морей.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение трех – максимум пяти лет Россия создаст военный потенциал, достаточный для "ограниченных действий" против одной или даже сразу нескольких стран НАТО. Этого срока будет недостаточно для подготовки к полномасштабной войне с Альянсом, однако достаточно высока вероятность того, что страна-агрессор начнет военные действия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!