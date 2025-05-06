Британия тайно готовится к прямому военному нападению РФ: в СМИ слили детали

Великобритания начала тайную подготовку к прямому военному столкновению с Россией. В рамках этой подготовки британским чиновникам поручили обновить планы действий в чрезвычайных ситуациях 20-летней давности, которые переведут страну в состояние войны.

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В частности, разрабатывается алгоритм реакции правительства на объявление войны, включая бункеры для защиты Кабинета министров и королевской семьи, общественное вещание и накопление ресурсов. Об этом говорится в материале The Telegraph.

На данном этапе представители британского правительства опасаются, что их страна не только будет уступать России и ее союзникам в вооружении на поле боя, но и окажется неподготовленной и плохо защищенной. Эксперты предупреждают, что Британия уязвима для нападения на ее важнейшую национальную инфраструктуру, включая газовые терминалы, подводные кабели, атомные электростанции и транспортные узлы.

В обновлении секретного плана внутренней обороны будет изложена стратегия на первые дни после удара по материковой части Британии со стороны иностранного государства. Он будет включать сценарии, в которых Великобритания подвергнется удару обычных ракет, ядерных боеголовок или киберопераций, что представляло ограниченную угрозу на момент последнего существенного обновления плана до 2005 года.

План, разработанный Директоратом по вопросам устойчивости Кабинета министров, даст премьер-министру и Кабинету министров указания относительно того, как управлять правительством в военное время и когда им следует искать убежище в бункере на Даунинг-стрит или за пределами Лондона.

Кроме того, будут рассмотрены военные стратегии для железнодорожных и автомобильных сетей, судов, почтовой системы и телефонных линий. Кабинет министров уже смоделировал сценарий, в котором враждебное государство одновременно запускает ракеты и осуществляет кибератаки на национальную инфраструктуру.

Оценка риска, опубликованная в январе 2025, показала, что успешная атака "вероятно приведет к гибели гражданского населения и сотрудников экстренных служб", нанесет серьезный экономический ущерб и нарушит работу основных служб. Представители министерства обороны призвали Великобританию разработать собственную версию израильского "Железного купола" для защиты страны от ракетных атак.

В прошлом месяце высокопоставленный представитель Королевских ВВС заявил, что если бы первая ночь войны в Украине произошла в Великобритании, российские ракеты прорвали бы британскую оборону и уничтожили бы объекты инфраструктуры. Британские чиновники особенно обеспокоены газовыми терминалами и пятью действующими атомными электростанциями страны, которые могут привести к выбросу радиоактивных материалов по всей стране и вызвать "значительные и продолжительные долгосрочные последствия для безопасности, здоровья, окружающей среды и экономики".

Напомним, страна-террорист Россия на протяжении длительного времени занимается подготовкой к масштабному конфликту с НАТО. Об этом свидетельствуют, в частности, действия россиян в Атлантическом океане и акватории нескольких морей.

Ранее сообщалось, что в течение трех – максимум пяти лет Россия создаст военный потенциал, достаточный для "ограниченных действий" против одной или даже сразу нескольких стран НАТО. Этого срока будет недостаточно для подготовки к полномасштабной войне с Альянсом, однако достаточно высока вероятность того, что страна-агрессор начнет военные действия.

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