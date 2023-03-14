Россия созывает Совбез ООН чтобы обсудить 'русофобию', мешающую остановить войну: ожидается выступление украинской делегации

Россия в очередной раз объявила о срочном созыве Совета безопасности ООН по совершенно надуманной причине. Теперь Москва намерена обсудить проблему "русофобии, как фактора, катализирующего эскалацию и не позволяющего находить пути мирного разрешения украинского кризиса".

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Циничность такого определения предполагает, что именно российская сторона стала жертвой, а не агрессором, который варварски вторгся в чужую суверенную страну. О созыве нового заседания передает Укринформ.

Сессия, где постпред России продолжит дезинформировать коллег, обвиняя не только Украину, но и страны Запада, в "незаслуженной дискриминации", состоится 15 марта в 16:00 по Киевскому времени. Предполагается, что слово возьмет и украинская делегация.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее по аналогичной процедуре Россия созвала Совбез ООН. Причиной стало якобы притеснение канонической церкви в Украине. При этом в УПЦ МП открестились о том, что не просили страну-агрессор о такой "защите". Более того, там заявили, что узнали о решении постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи из медиа.

Последний не устает городить околесицу, обвиняя Украину в том, что она сама себя обстреливает. На одном из последних заседаний Совбеза постпред РФ высказался о ракетном ударе оккупантов по Днепру 14 января, в результате которого была разрушена высотка, и обвинил ВСУ в защите своей территории.

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