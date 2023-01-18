Небензя в Совбезе ООН обвинил Украину в защите своей территории и обстреле дома в Днепре по ПВО

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза выдал очередной циничный бред о войне в Украине. Он высказался об ударе РФ по Днепру 14 января, в результате которого вражеская ракета попала в девятиэтажку, и обвинил Украину в защите своей территории.

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Небензя заявил, что российская ракета предварительно было сбита силами украинской ПВО. При этом постпред не отрицает, что ракетный удар наносился по объекту в черте города (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Российская ракета, запущенная по объекту инфраструктуры города, была подбита силами ПВО Украины. Поскольку установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, размещена в жилом квартале, сбитая ракета упала на жилой дом. Остальное вы знаете", – сказал Небензя.

Кроме того, он бессовестно заявил, что "если бы украинские власти прислушались к требованиям международного гуманитарного права, этой трагедии не случилось бы".

Также постпред РФ признал, что Россия бьет по украинской инфраструктуре.

Более того, Небензя выдал, что этой трагедией Запад якобы пытался скрыть тему повестки дня на церковную тематику.

Напомним: в Днепре подвели итоги потерь, нанесенных российскими захватчиками во время ракетного удара по девятиэтажному дому на улице Набережная Победы в субботу, 14 января. Среди погибших – 45 мирных жителей, включая шестерых детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, государство-террорист Россия созвала Совбез ООН. Причиной стало якобы притеснение канонической церкви в Украине. При этом в УПЦ МП открестились о том, что не просили страну-агрессор о такой "защите". Более того, там заявили, что узнали о решении постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи из медиа.

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