Россия созвала Совбез ООН из-за 'притеснения канонической церкви' в Украине: в УПЦ МП открестились от просьбы о 'защите'. Прямая трансляция

Государство-террорист Россия созвала Совбез ООН. Причиной стало якобы притеснение канонической церкви в Украине. При этом в УПЦ МП открестились о том, что не просили страну-агрессор о такой "защите". Более того, там заявили, что узнали о решении постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи из медиа.

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Слушание по этому поводу стартовало вечером 17 января в Нью-Йорке, США. В УПЦ МП прямо сказали, что даже не догадывались о таком решении РФ, говорится на сайте УПЦ МП (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"УПЦ не обращалась ни к одному государству с просьбой о содействии в защите своих прав, а тем более к государству, совершившему вероломное вооруженное нападение на Украину", – сообщили в Информационно-просветительском отделе УПЦ.

Кроме того, в церкви даже выразили откровенное беспокойство по этому поводу, заявив, что их вопросы по неизвестным причинам поднимают совершенно посторонние лица.

"Призываем власти России не говорить от имени нашей Церкви на международных площадках и не использовать религиозный фактор в своих политических целях", – говорится в сообщении.

Также в УПЦ МП обратились к властям Украины с просьбой взвешено организовывать религиозную политику внутри государства.

Церковь заявила о важности обеспечивания равных прав всем религиозным общинам страны. Иначе, как сказано в сообщении, РФ использует эту политику в целях, противоречащих украинской защите.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее патриарх Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев), поддерживающий полномасштабную войну РФ против Украины, а также прославляющий зверства оккупантов, опечалился судьбой наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), которого в мире уже прозвали "Паша-Мерседес". Россиянин пообещал молиться за нашу страну и народ.

Также OBOZREVATEL писал, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом в последние дни 2022 года приостановил гражданство ряда священников УПЦ МП. Поскольку указ содержит персональную информацию, на сайте главы государства он не публикуется в соответствии с действующим законодательством.

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