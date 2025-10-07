'Россия реагирует только на силу': глава МИД Эстонии ответил на скандальное заявление Меркель о причинах войны в Украине

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна жестко раскритиковал слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о причинах полномасштабного вторжения России в Украину. Немка обвинила Польшу и страны Балтии в срыве договоренностей между Европой и РФ, якобы из-за чего стало невозможно избежать войны, и это спровоцировало Москву к наступлению.

Видео дня

Эстонский дипломат в соцсети X отметил, что подобные предположения являются абсолютно безосновательными. По его словам, главной причиной войны стал отказ Владимира Путина принять распад СССР и годы политики "умиротворения", которую проводили западные лидеры.

Тсахкна резко отреагировал на заявление Меркель о войне в Украине

"Предполагать, что страны Балтии или Польша виноваты в агрессии России против Украины, не только неуместно, но и просто неправильно. Настоящая причина заключается в отказе Путина принять распад СССР и прошлые попытки умиротворения Запада, игнорируя при этом четкие предупредительные знаки", – написал Тсахкна.

Он напомнил, что именно государства Балтии первыми осознали истинную сущность российского режима, тогда как большинство западных стран долгое время игнорировали очевидные сигналы. Даже после Мюнхенской речи Путина в 2007 году, где он открыто демонстрировал антизападные позиции, Запад продолжал искать пути диалога с Кремлем.

"В нашем регионе настоящая природа России была распознана рано. Большинство западного мира проигнорировала предупреждения, даже после того, как Путин открыто выразил свои антизападные взгляды и ностальгию по Советскому Союзу в своей Мюнхенской речи 2007 года", – подчеркнул дипломат.

Ошибки Запада и Меркель

По словам главы МИД Эстонии, ни война в Грузии 2008 года, ни аннексия Крыма в 2014-м не получили резкой реакции от Запада. Зато происходили неоднократные попытки нажать кнопку "перезагрузки", усилия по поиску диалога с Россией и готовность игнорировать жестокость Москвы.

Тсахкна также раскритиковал политику Германии во времена Ангелы Меркель, в частности зависимость от российских энергоресурсов.

"Германия во времена канцлера Меркель неправильно оценила стоимость экономического сотрудничества с Россией. Радостно открыв трубопровод "Северный поток", Меркель способствовала тому, чтобы ее страна стала зависимой от российских энергоносителей", – подчеркнул он.

Последствия таких действий для Украины и мира

Глава МИД Эстонии напомнил, что ошибки Запада во время Бухарестского саммита НАТО в 2008 году, когда Украине и Грузии отказали в Плане действий по членству, стали ключевым фактором, который подбодрил Кремль.

"Эти ошибки, накопленные годами, подбодрили Россию и дали ей уверенность начать полномасштабную войну в начале 2022 года. Даже сейчас каждая небольшая уступка России только дает Путину больше возможностей продолжать терроризировать Украину и расширять границы провокациями против союзников по НАТО", – подытожил Тсахкна.

Что предшествовало

Интервью Меркель венгерскому YouTube-каналу Partizan вызвало большой резонанс, а мировые СМИ писали, что она фактически возложила на Польшу и страны Балтии вину за вторжение Путина в Украину.

Немка заявила, что страны Балтии и Польша способствовали разрыву между Европой и Россией. Также она рассказывала о том, как она помогла заключению Минских соглашений в 2015 году, которые, по словам политика, "принесли мир" к 2021 году и дали Украине возможность "собрать силы и стать другой страной".

Как сообщал OBOZ.UA, депутаты Сейма Литвы заявили, что Ангела Меркель подыгрывает Владимиру Путину. По словам парламентариев, высказывания экс-канцлера о том, что страны Балтии и Польша способствовали разрыву отношений между Европой и Россией, играет на руку Кремлю.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский также резко ответил на слова Меркель. Польский дипломат напомнил, что именно правительство Меркель тогда игнорировало протесты восточноевропейских стран против проекта Nord Stream.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!