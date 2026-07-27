"Россия приближается к мрачному рекорду": Великобритания и Франция в Совбезе ООН осудили российские атаки в Черном море

Великобритания и Франция в ходе заседания Совета Безопасности ООН резко осудили российские удары по гражданским судам и портовой инфраструктуре Украины в Чёрном море. Дипломаты подчеркнули, что такие атаки не только приводят к гибели мирных жителей, но и ставят под угрозу глобальную продовольственную безопасность.

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Об этом заявили постоянный представитель Великобритании Сара Макинтош и постоянный представитель Франции Жером Бонафон на заседании Совета Безопасности ООН в понедельник, 27 июля.

Великобритания: Россия приближается к "мрачному рекорду"

По словам Сары Макинтош, Россия приближается к новому антирекорду по количеству ракетных ударов по Украине.

"Россия движется к тому, чтобы выпустить по Украине более 300 ракет в июле — это станет мрачным рекордом этой войны", — сказала дипломатка.

Она напомнила, что 19 июля три российские крылатые ракеты попали в гражданское судно, которое перевозило зерно из Одессы. В результате атаки погибли десять мирных жителей.

Также Макинтош обратила внимание на российские удары 24 июля, которые привели к гибели и ранениям мирных жителей в Киеве, а также повредили здание почетного консульства Латвии в Славянске.

Отдельно дипломатка упомянула о нарушении российскими беспилотниками воздушного пространства Румынии.

"Соединённое Королевство полностью солидарно с Украиной, а также с Латвией и Румынией", – подчеркнула она.

"Здесь нет никакого равенства"

Макинтош также отвергла попытки России приравнять свои массированные атаки к действиям Украины.

По её словам, Москва пытается поставить знак равенства между собственными ударами по украинским городам, незаконной оккупацией украинских территорий и действиями Украины по защите своего государства.

"Но никакого равенства здесь нет. Украина реализует свое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН", – подчеркнула дипломатка.

Она также заявила, что война всё сильнее сказывается на самой России. По словам представительницы Великобритании, Москва уже тратит больше средств на компенсации семьям погибших военных, чем на зарплаты действующим военнослужащим.

Кроме того, она отметила, что по всей России люди стоят в очередях за топливом, 42% нефтеперерабатывающих мощностей страны выведены из строя, экономический рост замедлился, бюджетный дефицит удвоился, а реальные доходы населения продолжают сокращаться.

Франция: Россия угрожает продовольственной безопасности мира

Постоянный представитель Франции при ООН Жером Бонафон заявил, что международное сообщество должно осознавать масштабы российских атак на украинский аграрный экспорт.

По его словам, нанося удары по портовой инфраструктуре Одессы, гражданским судам с зерном и складу Всемирной продовольственной программы в Днепре, Россия не только убивает мирных жителей, но и создает угрозу продовольственной безопасности миллионов людей.

"Нанося удары и умышленно уничтожая портовую инфраструктуру Одессы, а также суда, перевозящие украинское зерно в Чёрном море, и склад Всемирной продовольственной программы в Днепре, Россия не только убивает невинных мирных жителей, но и непосредственно ставит под угрозу продовольственную безопасность миллионов людей, особенно в Африке и на Ближнем Востоке", – заявил Бонафон.

Он добавил, что Франция и впредь будет оказывать Украине всестороннюю поддержку.

Напомним, что Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с атаками России на суда в Черном море. Подобные удары агрессора по морскому коридору угрожают мировой продовольственной безопасности и могут привести к росту цен и голоду во многих странах.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина заявила на заседании Совета Безопасности ООН, что Россия ведет целенаправленную кампанию против украинского экспорта зерна и пытается заблокировать торговые маршруты в Черном море. Это, по оценке украинской стороны, создает серьезные риски для глобальной продовольственной безопасности, особенно в разгар сезона сбора урожая.

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