Россия своими атаками в Чёрном море целенаправленно создаёт угрозы для глобальной продовольственной безопасности — Украина в ООН

Украина заявила на заседании Совета Безопасности ООН, что Россия ведет целенаправленную кампанию против украинского экспорта зерна и пытается заблокировать торговые маршруты в Черном море. Это, по оценке украинской стороны, создает серьезные риски для глобальной продовольственной безопасности, особенно в разгар сезона сбора урожая.

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Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявил заместитель постоянного представителя Украины при ООН Владимир Павличенко, сообщил собственный корреспондент "Укринформа". По словам дипломата, "недавно Россия начала целенаправленную кампанию против украинского экспорта зерна и активно пытается заблокировать морские торговые маршруты в Черном море".

Масштабы атак

Павличенко подчеркнул, что такими действиями Москва стремится подорвать способность Украины экспортировать сельскохозяйственную продукцию, запугать торговое судоходство и оказать влияние на мировые продовольственные рынки. Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения были повреждены или частично разрушены не менее 1054 объекта портовой инфраструктуры и 232 гражданских судна.

По словам дипломата, в результате атак на украинские порты и гражданское судоходство погибли или были ранены 307 мирных жителей. Он также обратил внимание, что только в июне и июле Россия атаковала почти 50 грузовых судов, в результате чего погибли более 30 человек.

Подробности атак

Отдельно Павличенко рассказал об ударе 19 июля по балкеру Golden Leo, который ходил под флагом Гвинеи-Бисау. Судно принадлежало турецкой компании и перевозило украинское зерно через морской коридор.

"Судно не представляло никакой военной угрозы", — подчеркнул дипломат. По его словам, в результате атаки погибли десять человек, среди которых был украинский морской лоцман. Павличенко подчеркнул, что такие удары нельзя объяснить случайностью или стечением обстоятельств.

Он сообщил, что из-за сложившейся ситуации с безопасностью с 22 июля морской экспорт через украинские порты был приостановлен. Дипломат также отметил, что атаки происходят именно в период сбора урожая, когда миллионы тонн украинской сельскохозяйственной продукции должны выйти на мировые рынки.

По словам Павличенко, более 90% экспорта украинской сельскохозяйственной продукции проходит через черноморские порты. Он подчеркнул, что никто не атакует российские зерновые маршруты, не наносит ударов по российским торговым судам и не уничтожает российские зерновые терминалы.

Позиция Украины

Украинский дипломат подчеркнул, что государство реализует свое право на самооборону в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. Он заявил, что Силы обороны Украины наносят удары исключительно по военному потенциалу России и объектам, обеспечивающим ее военную машину.

В конце выступления Павличенко призвал Организацию Объединенных Наций использовать все доступные механизмы для прекращения атак на гражданских лиц, восстановления свободы судоходства в Черном море и обеспечения безопасности моряков.

Что предшествовало

Как пишет"Радио Свобода", в течение месяца — с 20 июня по 20 июля — вооруженные силы РФ атаковали 28 торговых судов, направлявшихся в украинские порты, а также наносили удары во время спасательных операций. Одним из самых трагических стал инцидент 19 июля, связанный с гражданским торговым судном GOLDEN LEO, в результате которого погибли девять иностранных моряков и украинский лоцман Владимир Михайлов.

"Все это — мирные гражданские суда, два украинских и 26 иностранных. Преимущественно использовались ударные дроны. Впрочем, в последние дни участились случаи применения ракет. Всего погиб 21 человек, 34 получили ранения", — сообщила пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Украина уже инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с атаками России на суда в Чёрном море. Подобные удары агрессора по морскому коридору угрожают мировой продовольственной безопасности и могут привести к росту цен и голоду во многих странах.

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