Россия превратила Хельсинкский заключительный акт в посмешище – Украина в ОБСЕ

Государство-агрессор Россия, которая три года назад напала на Украину, чем нарушила все международные нормы, не имеет права присутствовать в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Москва превратила в посмешище основополагающий документ ОБСЕ – Хельсинкский заключительный акт.

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В частности, россияне нарушили все 10 ключевых принципов этого документа. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник, 24 февраля, на расширенном заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает Укринформ.

Он напомнил, что Россия начала самую большую и продолжительную агрессию в Европе со времен Второй мировой войны. Украина защищается от полномасштабного вторжения уже три года, защищая не только свою независимость, но и основные принципы ОБСЕ.

Украинский министр отметил, что в 2025 году исполняется 50 лет со дня подписания Хельсинкского заключительного акта. Все 10 принципов, с которых начинается акт и определяют отношения между государствами-участниками, были нарушены Россией.

"Теперь мой вопрос — как возможно, что эта организация до сих пор включает страну, которая нарушила все десять ее основных принципов? Россия превратила Хельсинкский заключительный акт в посмешище. Однако она все еще остается частью ОБСЕ. Эта реальность демонстрирует, насколько слаба нынешняя архитектура безопасности", – подчеркнул Сибига.

В то же время, глава МИД сказал, что Хельсинкский заключительный акт должен действовать, несмотря на то, что Россия разрушила каждое из его положений.

"В наших силах заставить Россию остановиться, привлечь ее к ответственности и вернуть в Европу всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир", – подчеркнул он.

Сибига добавил, что "пора модернизировать международное гуманитарное право", поскольку "вся система, созданная для предотвращения агрессивных войн и массовых зверств в Европе, дала сбой – не только Хельсинкский заключительный акт, но и Женевские конвенции и другие фундаментальные документы".

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель председателя ВР Елена Кондратюк в рамках зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ рассказала о преступлениях в отношении украинских детей и подчеркнула, что справедливость – это неотвратимое наказание агрессора.

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