'Россия должна быть наказана': Кондратюк на мероприятии ПА ОБСЕ рассказала о преступлениях в отношении украинских детей

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк выступила на специальном мероприятии "Безопасность женщин и детей: возвращение украинцев из российского плена", которое состоялось в Вене в рамках зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Она рассказала о преступлениях в отношении украинских детей и подчеркнула, что справедливость – это неотвратимое наказание агрессора.

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Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады. Мероприятие было организовано украинской и британской делегациями и важно, что в нем приняли участие не только представители правительств, но и непосредственные пострадавшие и свидетели российских преступлений.

Кондратюк обратила внимание, что когда мир говорит о справедливом мире для Украины, важно помнить, что справедливость – это не только санкции против агрессора, оружие или гуманитарная помощь.

"Справедливость – это еще и неотвратимое наказание агрессора. В частности, за преступления против украинских детей. Безопасность в Европе возможна только тогда, когда каждое преступление наказывается!", – подчеркнула она.

Кондратюк также напомнила, что год назад была создана Международная коалиция за возвращение украинских детей, объединяющая более 40 стран. Это инициатива, начатая под эгидой Канады и по инициативе Президента Владимира Зеленского, направлена на возвращение детей, похищенных или вывезенных на территорию России. Вицеспикер отметила, что она лично отвечает за парламентский трек этой инициативы.

"Благодаря нашим партнерам, неправительственным организациям и Катару мы смогли вернуть лишь немногим более тысячи детей. Это очень медленный и чувствительный процесс. Однако еще большее преступление России состоит в том, что наших детей, живущих во временной оккупации, или похищенных - целенаправленно лишают украинской идентичности. Их воспитывают в духе ненависти к Украине. У детей нет образования на родном украинском языке", – проинформировала участников мероприятия Елена Кондратюк.

Она также отметила, что украинские дети готовятся в военных училищах для участия в войне против собственной Родины на стороне России. Юридически эти преступления называются индоктринацией и милитаризацией. Под такой угрозой находятся 1 миллион 600 тысяч украинских детей на временно оккупированных территориях.

Вицеспикер поблагодарила Парламентскую Ассамблею ОБСЕ за резолюцию, принятую в 2023 году, осуждающую депортацию украинских детей. Она также обратила внимание на то, что Европарламент и другие ассамблеи и парламенты стран мира приняли подобные резолюции.

"При поддержке 45 стран-участниц ОБСЕ в 2023 году применили Московский механизм. Миссия ОБСЕ пришла к выводу, что практика принудительного перемещения украинских детей в РФ или на ВТО может считаться преступлением против человечности. Считаю, что пора снова применить Московский механизм в отношении детей. Но уже с новыми акцентами о преступлениях индоктринации и милитаризации украинских детей", – сказала Кондратюк.

Заместитель председателя Верховной Рады напомнила, что после первого Московского механизма по ситуации в Югославии был создан Югославский трибунал, и этот пример должен быть взят на вооружение.

"Это пример, достойный подражания. Огласка, публичное политическое осуждение преступлений РФ, наказания, санкции. Вот те инструменты, которыми мы должны пользоваться в полной мере для отстаивания прав украинских детей", – резюмировала Кондратюк.

Напомним, генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу назвал войну в Украине "открытой раной на сердце Европы" и призвал к ее завершению по дипломатическому пути. Однако в своем выступлении во время зимней встречи ПА ОБСЕ в Вене он ни разу не упомянул Россию – государство, которое начало войну и продолжает ее вести.

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