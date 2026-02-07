'Россия подвергает всю Европу риску ядерной аварии': Сибига призвал мир остановить российских террористов

Министр иностранных дел Андрей Сибига обратился к миру после очередного массированного российского обстрела, во время которого были атакованы объекты, от которых зависит безопасность АЭС. Он призвал партнеров и медиа обратить на это внимание и действовать немедленно, чтобы остановить "ядерных террористов" в Москве.

Об этом Сибига написал на своей странице в соцсети Х. Он подчеркнул: российский терроризм подвергает всю Европу риску ядерного инцидента.

"Россия недавно усилила атаки на украинскую ядерную энергетическую систему, создавая прямую угрозу ядерного инцидента. Пока ни одного из них не произошло – только благодаря профессионализму украинских специалистов по ядерной энергетике", – отметил министр.

Атаки РФ на ядерную энергетическую систему

Недавние атаки России на энергосистему Украины привели к снижению мощности трех действующих атомных электростанций, периодически вызывая автоматические аварийные остановки, снижая мощность или отключая блоки. Каждая такая ситуация является прямой угрозой.

Кроме того, МАГАТЭ недавно задокументировало многочисленные пролеты дронов вблизи объектов в Ривненской и Хмельницкой областях, которые классифицируются как значительные угрозы безопасности.

Ранее Россия нанесла удары по Новому безопасному конфайнменту Чернобыльской АЭС с помощью беспилотников, впервые в истории человечества оккупировала атомную электростанцию – Запорожскую АЭС, превратила ее в военную базу и продолжает создавать риски для ее ядерной безопасности.

Российские террористы будут продолжать усиливать эти угрозы до тех пор, пока мир их не остановит, подчеркнул Сибига.

Что можно сделать

Глава МИД подчеркнул – решения уже готовы. Среди них санкции против "Росатома", поправки в Устав МАГАТЭ, предложенные Украиной, и усиленная противовоздушная оборона нашей страны, чтобы предотвратить удары России по ядерной энергетической системе.

Мир должен обратить внимание на неприемлемое и безрассудное поведение России, которая подвергает прямой опасности сотни миллионов европейцев. Например, Ривненская атомная электростанция находится всего в 135 километрах от границ ЕС и НАТО.

"Каждая система ПВО и перехватчик, которые сейчас предоставляются Украине, является вкладом в ядерную безопасность всего европейского континента. Мы информируем наших партнеров и все штаб-квартиры и призываем к действиям", – резюмировал министр иностранных дел.

Ранее он призвал Международный уголовный суд выдать ордера на арест российских преступников, причастных к террористическим ударам по энергосистеме и теплоснабжению, а также обратился к МАГАТЭ с требованием отреагировать на создание Россией угроз для украинских АЭС.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 февраля россияне устроили массированную комбинированную атаку на Украину, удар был направлен в первую очередь на запад нашего государства. Агрессор использовал для ударов 447 средств воздушного нападения: около 40 ракет различных типов и более 400 ударных дронов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия во время массированной атаки 7 февраля нанесла удары по объектам, от которых зависит безопасность украинских атомных электростанций. Из-за обстрелов блоки АЭС уменьшили генерацию, а один энергоблок автоматически отключился.

Глава государства подчеркнул, что такой уровень ударов представляет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы.

