Сибига призвал МУС выдать ордера на арест лиц, причастных к обстрелам энергетики Украины

Россия продолжает наносить удары по энергетике Украины, на этот раз – в западных регионах. Международное сообщество не может бездейственно наблюдать, как агрессор пытается лишить миллионы украинцев тепла и света посреди зимы и подвергает опасности нормальную работу атомных электростанций.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он призвал Международный уголовный суд выдать ордера на арест российских преступников, причастных к террористическим ударам по энергосистеме и теплоснабжению, а также обратился к МАГАТЭ отреагировать на создание Россией угроз для украинских АЭС.

Сибига обратился к МКС и МАГАТЭ из-за российских ударов по энергетике

Утром 7 февраля, после очередной массированной комбинированной атаки РФ на украинскую энергосистему, Сибига призвал международное сообщество отреагировать на российский террор.

"Россия продолжает атаковать украинскую энергетику. В течение ночи ракеты и беспилотники были направлены на энергетические объекты, в частности на западе Украины, лишая города и общины электроэнергии и отопления, вызывая аварийные отключения и нарушая работу блоков атомных электростанций", – рассказал министр иностранных дел Украины.

Он подчеркнул, что мир не может бездействовать, наблюдая, как РФ фактически совершает геноцид украинского народа. Отвечать за террор должна и РФ как государство, и ее институты, причастные к преступлениям против Украины, и конкретные исполнители этих преступлений.

"Такие нападения требуют ответственности. Усиление санкционного давления на Москву, ограничения против "Росатома" за помощь в подготовке этих атак, ответственность за агрессию в рамках МАГАТЭ и дополнительные ордера на арест Международным уголовным судом преступников, которые планируют и осуществляют нападения на системы отопления и электроснабжения гражданского населения в условиях низких температур", – подчеркнул Сибига.

Вражеские ракеты и дроны летели этой ночью в первую очередь в западные регионы. Силы ПВО активно работали в ряде регионов. Известно, что им удалось сбить или обезвредить 24 ракеты и 382 вражеских БпЛА.

