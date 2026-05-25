"Были и будут": в России сделали циничное заявление об ударах по Киеву

Пресс-секретарь министерства иностранных дел страны-агрессора России Мария Захарова цинично анонсировала новые удары по Киеву. Чиновница отметила, что они "наносились и будут наноситься".

Ее слова приводит росмедиа. Также она заявила, что МИД РФ должен опубликовать специальное обращение, где будет "изложено предупреждение иностранному дипломатическому корпусу".

Что известно

"Ответные удары наносились и будут наноситься по Киеву", – заявила Мария Захарова.

По ее словам, министерство иностранных дел России в ближайшее время выступит со специальным заявлением, где будет "подробно изложено предупреждение иностранному дипкорпусу".

Что предшествовало

Захарова неоднократно выступает с такими заявлениями. Так, вечером в среду, 6 мая, она вновь пригрозила ударом по "центру принятия решений", то есть по Киеву. Она призвала дипломатические миссии и представительства международных организаций в Киеве "с максимальной ответственностью" отнестись к предыдущему заявлению своего и военного ведомств и, соответственно, покинуть украинскую столицу.

Захарова довольно непоследовательно обвинила страны ЕС в неуважении к российскому празднику 9 мая и "искажении истории". Одновременно спикер российского МИДа предложила именно представителям Запада покинуть Киев, чтобы не попасть под удар.

"МИД России настоятельно призывает другие страны и организации с максимальной ответственностью отнестись к этому заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами РФ ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений, в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования великой победы", – сказала она.

