ЕС начал депортировать украинцев: принудительно возвращают три категории граждан

Ряд стран Европейского Союза (ЕС) существенно пересмотрели правила пребывания граждан Украины. В связи с этим тем, кто отказывается, стали чаще отказывать в помощи, а нарушителей миграционного режима – активно возвращать на родину.

Об этом заявила председатель Государственной миграционной службы Украины (ГМС) Наталья Науменко, пишет "Главком". Она отметила, что в 2026 году европейские правительства активизировали свои усилия по возвращению украинских граждан по процедуре реадмиссии.

Кого именно возвращают в Украину уже сейчас?

Реадмиссия – это международное соглашение о возвращении лиц, незаконно находящихся на территории другого государства). Украина заключила его с ЕС еще до полномасштабного вторжения, но именно с 2024 года и особенно в 2026-м наблюдается постепенный и серьезный рост применения этого механизма.

"У нас достаточно много запросов от европейских стран (Польши, Чехии, Германии) по возвращению наших граждан – и мужчин, и женщин – в Украину. В этом плане мы уже наблюдаем серьезную динамику", – подчеркивает Наталья Науменко.

По ее словам, под удар депортаций попадает "очень много" украинцев. Глава ГМС разделила граждан, которых европейские страны уже принудительно возвращают домой, на три основные категории:

те, кто попал в ЕС вне пунктов пропуска (например, через реку Тису или карпатскую границу);

(например, через реку Тису или карпатскую границу); лица, которые своевременно не оформили или не продлили документы на легальное проживание в Евросоюзе;

в Евросоюзе; украинцы, совершившие правонарушения на территории ЕС, из-за чего местные власти приняли решение о сокращении сроков их пребывания в стране.

Впрочем, Науменко подчеркнула, что такие действия не являются "выталкиванием" в прямом смысле. Таким образом европейские страны пытаются заставить украинцев самостоятельно обеспечивать себя за рубежом. Они заинтересованы, чтобы квалифицированные кадры оставались на их рынке труда, но возможности европейского рынка и систем соцпомощи тоже имеют свои пределы.

Також OBOZ.UA сообщал, что в Украине впервые с начала полномасштабного российского вторжения зафиксировали положительную динамику пересечения государственной границы гражданами, выехавшими за защитой от войны. В течение первых четырех месяцев 2026 года количество въехавших в страну превысило количество выехавших на 17 тысяч человек.

