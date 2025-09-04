В Министерстве иностранных дел Украины дали ответ на заявления российского диктатора Владимира Путина в Пекине. Если смотреть на реальные данные, а не то, что главарь Кремля озвучивает "для производителей "Лад", то Россия не выигрывает, а Украина не проигрывает войну.

В частности, армия оккупантов уже имеет более 1 миллиона убитых и раненых солдат. Именно такие данные о "достижениях РФ" в войне привел представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Также украинский дипломат отметил, что россияне захватили лишь 1% украинской территории за последние 1000 дней, причем лишь 0,3% во время "летнего наступления".

Как подчеркнул Тихий, Россия захватила четыре украинских административных центра в 2014 году. При этом Украина сохранила контроль над 23; это число остается неизменным и сегодня, уже после 3,5 лет полномасштабного вторжения.

Пропаганда для производителей "Лад"

"Россия тратит 1 миллиард долларов в день на бессмысленную войну, в то время, как российская социальная инфраструктура развалена, а экономика разрушается", – отметил представитель МИД.

Из всего этого можно сделать три коротких вывода.

"Россия не выигрывает, а Украина не проигрывает. Российские матери и производители "Лад" – две реальные целевые аудитории заявления Путина. Давление на Россию должно быть серьезно усилено, чтобы заставить Москву серьезно отнестись к мирному процессу", – резюмировал Тихий.

Что предшествовало

Владимир Путин, находясь в КНР, заявил, что готов провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, что Украина имеет право вступать в ЕС, но не в НАТО, что ВСУ уже не способны защищать страну, что цели войны уже достигнуты и т.д.

В частности, российский диктатор утверждает, что "Россия уже достигла своих целей", а достичь еще не достигнутых целей "спецоперации" можно и мирными средствами. Причем Путин пытается убедить, что ВСУ "не способны вести крупномасштабные военные операции" и сейчас только удерживают границы, а российские войска якобы наступают на всех направлениях.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России нужны годы и миллионы солдат, чтобы полностью захватить Донецкую область. Зеленский обратил внимание, что за четыре года Путин не смог захватить даже 30% одной области.

