'Путин очень много раз врал': Зеленский объяснил, почему против обмена территориями

Украина не пойдет на уступки в вопросе территорий и не согласится на "компромиссы" с Кремлем. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что речь идет не только о земле, а о жизни людей и будущем государства.

Видео дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале Офиса Президента Украины.

"Для кого-то это просто территория, а для нас это наша жизнь, наша история, наша Конституция. Это дома, это семьи, это много-много аспектов, которые являются очень чувствительными для Украины. Те, кто жили и те, кто сейчас оставили свои дома из-за бомбежек, из-за оккупации, они хотели бы вернуться. Да, возможно, сейчас это нереалистично, но они вернутся", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что ни один "обмен" не может быть гарантией мира. Ведь Путину, по словам президента, невозможно доверять. Российский диктатор неоднократно нарушал договоренности и обещания.

"Если вы не доверяете этому человеку, если этот человек уже частично оккупировал вас, если вы понимаете все аспекты полномасштабной войны, то есть если даже вы выйдете, если кто-то поддерживает эту там безумную идею, кто может вам дать гарантии тогда, что Путин не будет продолжать? Никто не может дать гарантии", - отметил президент.

Потери оккупантов

Зеленский также упомянул о колоссальных потерях российской армии. По его словам, только на отдельных направлениях погибли более 100 тысяч военных РФ. Несмотря на это, Кремль так и не сумел за несколько лет оккупировать даже треть одной области на Донбассе.

"Это очень мощная часть нашей линии обороны. Он уже там много потерял военнослужащих. Более 100 тысяч военнослужащих, особенно на основных направлениях. Я имею в виду, Путина. Поэтому понятно, что в течение 4 лет он не смог оккупировать более 30% одной области на Донбассе", - добавил Зеленский.

Он отметил, что если российский диктатор пойдет дальше, ему нужны будут годы, ему придется "положить миллионы солдат".

"Я не знаю сколько лет, но это будет годы понимаете что вопрос здесь не только в годах, не только во времени. Здесь вопрос в том, что он будет иметь положить миллионы солдат. Именно поэтому мы не будем давать ему подобные подарки", - подчеркнул президент.

Обмен территориями

Ранее идею "обмена территориями" озвучивал президент США Дональд Трамп, который заявлял, что это якобы поможет завершить войну. По его словам, такой вариант, несмотря на сложность, способен принести выгоду обеим странам.

Однако власти Украины категорически отвергли такую возможность. Зеленский подчеркнул, что Конституция запрещает подобные решения, а спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул: даже референдум по "легализации" оккупации невозможен. Глава Офиса президента Андрей Ермак также добавил, что никаких референдумов на эту тему не будет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем опасно замораживание линии фронта для Херсонщины.Остановка боевых действий приведет к созданию сильно вооруженной границы, подобной той, которая была между Восточной и Западной Германией во время холодной войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!