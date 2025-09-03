Украина имеет право вступать в ЕС, но не в НАТО: основные тезисы выступления Путина в Китае

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин в очередной раз изменил риторику в отношении Украины. В частности, он заявил, что готов провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, что Украина имеет право вступать в ЕС, но не в НАТО, что ВСУ уже не способны защищать страну, что цели войны уже достигнуты и тому подобное.

Соответствующее заявление он сделал 3 сентября, в конце своего визита в Пекин. Как и всегда, его тезисы противоречили друг другу (как "права других стран надо уважать", но "Украина не имеет права идти в НАТО"), но имели общий вектор: цели "СВО" достигнуты, можно готовиться к переговорам.

Двусторонние и трехсторонние переговоры

Главарь Кремля заявил, что якобы готов к двусторонней встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, но исключительно в Москве. При этом Путин добавил, что еще предстоит выяснить, имеет ли такая встреча вообще смысл.

Этот тезис несколько противоречит его другим тезисам, в которых Путин пытался поставить под сомнение легитимность президента Украины. Так, российский диктатор назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины. Никаких способов продления полномочий президента Украины не существует, отметил он.

По его словам, Россия готова повышать уровень переговорной группы для будущих переговоров (хотя лично Путин якобы доволен работой Мединского в качестве главы переговорной группы). Но никакой подготовки к возможной трехсторонней встрече, или двусторонней – Трампа с Путиным в России – не ведется.

В случае невозможности мирно решить "украинский вопрос" России придется решать поставленные задачи вооруженным путем, подчеркнул диктатор.

Вооруженный путь

Так или иначе, Путин утверждает, что "Россия уже достигла своих целей", причем диктатор ссылается на "убеждения подавляющего большинства российских бойцов". Достичь еще не достигнутых целей "спецоперации" можно и мирными средствами, сказал он.

Причем Путин пытается убедить, что ВСУ "не способны вести крупномасштабные военные операции", и пока только удерживают границы. Российские войска якобы наступают на всех направлениях.

По его словам, боеспособные подразделения Украины укомплектованы не более чем на 47-48%.

Однако России на войне расслабляться нельзя, подчеркнул российский диктатор.

О чем могут быть переговоры

Оказывается, Россия еще в 2022 году, "после отвода российских войск от Киева", якобы предложила Украине "мирный план". Но, как уверяет Путин, Украина "решила воевать, или пока они нам голову не отвернут, или мы им".

Он считает, что "в трагедии в Украине" виноваты те, кто "полностью игнорировал интересы России в сфере безопасности".

По словам Путина, Россия борется не за территории, а "за право людей говорить на своем языке и жить в своей культуре". Мнение народа, который решил жить в составе страны-агрессора надо уважать, это и есть демократия, заявил он.

НАТО не является гарантией безопасности

Украина, как и любая отдельная страна, имеет право вступать в ЕС, заявил Путин. И практически сразу подчеркнул, что "Россия всегда возражала против членства Украины в НАТО".

Безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности России, считает главарь Кремля.

По новому утверждению Путина, Россия никогда не поднимала вопрос, что гарантии безопасности Украины могут быть предоставлены в обмен на территории.

В любом случае вопрос о территориях должны и могут решаться только в Украине. Но – путем референдума, причем для этого нужно отменить военное положение.

И якобы не надо приплетать сюда Конституцию Украины. По словам Путина, "Конституционный суд Украины не имеет кворума и полномочий, это путь в никуда".

Позиция Запада

Так или иначе, договориться о "приемлемом варианте прекращения конфликта в Украине" возможно, заявил Путин.

По его словам, Москва видит "искреннее желание администрации Трампа" найти путь к миру.

А вот позиция Европы не только неприемлема и "ведет в никуда", сейчас может действовать только на эскалацию. Это касается как военной помощи Украине, так и санкционного ("экономического" по словам россиянина) давления.

Передача Украине замороженных активов России нанесет огромный ущерб всей международной экономике, также заявил Путин. И те на Западе, "кто умнее", якобы не хотят забирать эти деньги.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России нужны годы и миллионы солдат, чтобы полностью захватить Донецкую область. Зеленский обратил внимание, что за четыре года Путин не смог захватить даже 30% одной области.

