В войне в Украине именно Россия является агрессором, а кремлевский диктатор Владимир Путни никогда не держал слова. Поэтому мир должен поддерживать Украину и Владимира Зеленского как военного лидера, а не подхалимничать перед Путиным.

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Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая перед парламентом. Его цитирует CNN.

"Россия является агрессором. Зеленский является военным лидером, в страну которого вторглись, и мы все должны поддерживать его, а не подлизываться к Путину", – сказал Стармер.

Так премьер Британии ответил на вопросы лидера британской партии правых популистов Reform UK Найджела Фараджа, являющегося близким соратником президента США Дональда Трампа.

Издание отмечает, что хотя Стармер отказался от прямой критики Трампа за его отношение к Зеленскому во время визита украинского лидера в Белый дом в прошлую пятницу, он неоднократно предупреждал, что президенту России Владимиру Путину нельзя доверять.

"Мы знаем, что Путин не тот, кто держит свое слово", – сказал премьер-министр.

Кир Стармер добавил, что именно поэтому гарантии безопасности должны быть частью любого мирного соглашения.

"Мы должны быть бдительными на всех фронтах по отношению к Путину", – отметил британский премьер.

Напомним, 2 марта в Лондоне состоялся саммит европейских лидеров, после которого Стармер заявил, что стороны согласились разработать план мирного урегулирования в Украине и представить его Соединенным Штатам.

После саммита в Лондоне президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер предложили перемирие для Украины на месяц. Они подчеркнули, что это должно происходить "в воздухе, море и энергетике".

Однако это не единственно возможный сценарий. На рассмотрении есть несколько предложений по возможному прекращению огня в Украине. Союзники продолжают обсуждать эти варианты. Об этом сообщил спикер британского премьера Кира Стармера.

Как сообщал OBOZ.UA, Кир Стармер назвал США жизненно важными для обеспечения мира в Украине. По его словам, Соединенные Штаты нельзя оставлять в стороне от дипломатических переговоров о потенциальном завершении украинско-российской войны, и страны Европы должны укреплять отношения с Америкой.

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