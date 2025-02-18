У разведки США есть данные, что Путин не заинтересован в мирном соглашении и хочет контролировать всю территорию Украины – NBC

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован "в настоящем мирном соглашении", считают в разведках США и их близких союзников. По их данным, руководитель РФ действует по шаблону и по-прежнему считает, что в конце концов сможет контролировать всю Украину.

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Об этом пишет NBC, ссылаясь на источники. Это сообщение они обнародовали на фоне состоявшихся 18 февраля в Саудовской Аравии переговоров американской и российской делегаций.

По словам четырех представителей западных разведок и двух членов Конгресса США, Путин не оставляет намерения оккупировать всю территорию Украины.

"У нас нет никаких данных о том, что Путин сейчас заинтересован в реальном мирном соглашении", – сказал один из конгрессменов.

Российские потери в поле боя не заставляют диктатора прекратить боевые действия. "Он думает, что побеждает", – отметил один из представителей западной разведки.

Цели Путина остаются максималистскими, он не планирует выводить свои войска из Украины или отводить какие-либо формирования или технику с запада России, заявили представители разведки.

При этом президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Путин сказал ему во время телефонного разговора в прошлую среду, что он хочет прекратить войну в Украине. Трамп повторил это в комментариях журналистам в воскресенье, 16 февраля.

"Я думаю, что он хочет прекратить боевые действия... Нет, я думаю, что он хочет прекратить", – сказал Трамп, отвечая на вопрос, считает ли он, что Путин хочет захватить всю Украину.

По словам собеседников издания, среди американских и западных чиновников существует скептицизм по поводу того, что Путин в конце концов пойдет на компромисс и согласится на настоящее долгосрочное мирное соглашение. Однако существует мнение, что он может пойти на переговоры, чтобы увидеть, на какие уступки он может пойти, и попытаться реинтегрироваться на мировой арене, где его в основном избегают с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Марко Рубио по завершении встречи с российской делегацией в Саудовской Аравии заявил, что все стороны, участвующие в переговорах по завершению войны между Украиной и РФ, должны будут согласиться со всеми достигнутыми договоренностями, и всем "придется пойти на уступки".

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил нынешние переговоры с РФ со Стамбулом-2022. Сейчас схожие переговоры с теми же ультиматумами проходят между РФ и США, но уже без участия Украины.

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