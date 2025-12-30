Россия не предоставила никаких доказательств 'атаки' Украины на резиденцию Путина, потому что ее не было, – Сибига

Россия так и не предоставила никаких доказательств относительно якобы атаки на резиденцию Путина. Поэтому "атаки украинских беспилотников" на Валдай могло и не быть.

Видео дня

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он также обратился к зарубежным правительствам, которые до этого отреагировали на слова представителя Кремля Дмитрия Пескова.

"Прошло почти 48 часов, а россия до сих пор не предоставила никаких правдоподобных доказательств своим обвинениям. И не предоставит. Потому что их нет", – подчеркнул глава МИД в своем Twitter.

Чиновник также выразил разочарование заявлениями Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Пакистана, которые "выразили обеспокоенность атакой, которой никогда не существовало". Сибига напомнил, что в случае реального удара России по зданию украинского правительства 7сентября такие реакции отсутствовали.

"Такие реакции на безосновательные манипулятивные заявления России только поддерживают российскую пропаганду и поощряют Москву к дальнейшим зверствам и лжи. Мы призываем все государства действовать ответственно и воздерживаться от реагирования на непроверенные заявления – это подрывает конструктивный мирный процесс, который продвигается в последнее время", – подчеркнул министр.

Что предшествовало

Напомним. ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Украина якобы попыталась атаковать беспилотниками государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Никаких доказательств в Кремле не предоставили, но российский диктатор уже успел пожаловаться на "обстрел" президенту США Дональду Трампу.

Глава Белого дома заявил, что "только что услышал об этом". Он несколько раз повторил, что "это не хорошо", но допустил, что атаки могло и не быть.

"Но Путин сказал мне сегодня утром, что она была", – добавил лидер республиканцев.

В свою очередь Владимир Зеленский назвал заявления российской стороны ложью. Он добавил, что Украина воспринимает эти фейки как сигнал потенциального давления и подготовку почвы для новых ударов РФ. В то же время Дмитрий Песков назвал заявление украинского президента "безумием".

А одно из оппозиционных изданий РФ отметило, что украинские дроны чисто технически вряд ли могли долететь до резиденции российского президента на Валдае из-за огромной концентрации ПВО. Кроме того, жители региона в ночь на 29 декабря не слышали никаких взрывов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский заявил, что Владимир Путин не демонстрирует готовности к миру и может пойти дальше в своих действиях. Нынешние сигналы из Кремля не свидетельствуют о намерениях прекратить войну, развязанную против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!