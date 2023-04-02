Россия не будет размещать ядерное оружие в Беларуси: Данилов назвал причину

Страна-агрессор Россия не станет размещать ядерное оружие тактического уровня на территории Беларуси. Российский диктатор Владимир Путин мог бы пойти на этот шаг только с соответствующего разрешения Китая, но тот вряд ли согласится.

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Такое убеждение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Мнением он поделился в программе "Новый отсчет" на канале "Суспільне".

"Я могу сказать, что никакого размещения ядерного оружия на территории Беларуси не будет и быть не может до тех пор, пока Китай не даст разрешение Путину. Даст ли Китай разрешение Путину размещать ядерное оружие на территории Беларуси? Я более чем уверен, что нет", – заявил политик.

Он считает, что пребывание ядерки на беларусской территории не нужно ни Китаю, ни самой Российской Федерации. Заявления же российского главы Кремля по поводу таких планов секретарь СНБО считает простым шантажом.

По его словам, он нацелен на то, чтобы США как можно скорее соглашались идти на какие-то переговоры и договоренности, чтобы война в Украине была остановлена "на условиях России".

Данилов убежден, что сами россияне уже не хотят "дальнейшей эскалации конфликта", а стремятся поскорее его закончить.

"Не надо здесь ничего придумывать, здесь нет никакой конспирологии. Это такая тупая игра России, которая всегда нацелена на то, чтобы заставить американцев, англосаксов идти на переговоры с россиянами именно по их кейсу", – объяснил он.

Напомним, что Китай выступил против передачи Россией ядерного оружия другим странам, а также против размещения его за пределами РФ. У китайского лидера Си Цзиньпина заявили, что КНР категорически запрещает перемещение такого вооружения куда угодно. А вот в Беларуси поддерживают позицию своего союзника в лице страны-агрессора.

Недавно постоянный представитель РФ в Совете Безопасности ООН Василий Небензя заверил, что Москва передала Минску ракеты "Искандер" и, по его словам, даже "строит на территории РБ хранилища для ядерного оружия". Он цинично заявил о том, что таким образом Россия добивается "безопасности для союзного государства".

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов пояснил, что стоит за заявлениями Кремля о ядерном оружии в Беларуси. Он отметил, что диктатор Путин пытается повысить ставки в войне и использовать шантаж.

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