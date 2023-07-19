Россия использует продовольствие как оружие против Украины и других стран – Госдеп

В Государственном департаменте США отреагировали на очередной террористический акт России, которая обстрелом Одесщины уничтожила 60 тысяч тонн украинского зерна. Там заявили, что Москва превращает продовольствие в оружие в войне против Украины.

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При этом действия Кремля угрожают не только Украине, но и всему миру, сказал на брифинге в среду, 19 июля, спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает Укринформ.

Он осудил российские ракетные обстрелы украинской инфраструктуры, односторонний выход РФ из Черноморской зерновой инициативы, а также открытые угрозы минобороны страны-агрессора мирным судам.

"Россия продолжает использовать продовольствие как оружие войны", – подчеркнул Миллер.

Представитель внешнеполитического ведомства США напомнил, что два дня подряд Россия атакует Одессу, которая является основным портом для экспорта украинского зерна. При этом также два дня Кремль угрожает судам, перевозящим украинское зерно в международных водах.

Миллер подчеркнул: все страны мира должны осознать, что Россия использует еду как оружие не только против украинского народа, но и других стран, критически зависящих от поставок зерна.

Напомним, ночью 19 июля Россия устроила очередную комбинированную атаку на Украину. Основным направлением удара стала Одесская область – в сторону региона враг запустил крылатые ракеты "Калибр" и ударные дроны.

Под атакой оказались порты "Одесса" и "Черноморск" – повреждены зерновые терминалы международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group, а также портовая инфраструктура.

Как заявил министр агрополитики Украины Николай Сольский, ракетные удары РФ портам "Одесса" и "Черноморск" уже привели к уничтожению 60 тыс. тонн зерна. Также повреждена инфраструктура, которая была задействована в зерновой сделке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под ударом российских ракет на Одесщине оказались порты, где хранились тонны продовольствия, которые должны были поехать потребителям в Китае.

Он подчеркнул, что российский террор затрагивает не только украинцев, но и абсолютно всех в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что Украина ждет от ООН практических действий по обеспечению "зернового коридора". Если организация не приступит к работе для продолжения экспорта украинского зерна, а снова будет генерировать только заявления, ни о какой безопасности судов с продовольствием не будет и речи.

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