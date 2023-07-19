'Российский террор затрагивает всех': Зеленский требует привлечь Россию к международной ответственности. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что российский террор затрагивает не только украинцев, но и абсолютно всех в мире. Об этом свидетельствуют действия агрессора – сегодня ночью под ударом российских ракет на Одесщине оказались порты, где хранились тонны продовольствия, которые должны были поехать потребителям в Китае.

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Но из-за действий РФ 60 тысяч тонн зерна были уничтожены. Именно поэтому террор страны-агрессора затрагивает всех и весь мир должен быть заинтересован в привлечении России к ответственности. Об этом Зеленский заявил в среду, 19 июля, в своем вечернем обращении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Этот удар террористов доказывает, что их мишень – не только Украина, и не только жизнь наших людей. В портах, которые были атакованы сегодня, хранится около миллиона тонн продовольствия. Именно тот объем, который уже давно должен был быть доставлен в страны-потребители в Африке, в Азии. В портовом терминале, который ночью больше всего пострадал от российского террора, хранились 60 тысяч тонн агропродукции, предназначавшихся для отправки в Китай", – отметил он.

Гарант подчеркнул, что это была едва ли не самая большая за все время полномасштабной войны атака России на Одессу и область. Благодаря силам ПВО и всем защитникам неба последствия этого удара оказались меньшими, чем могли бы быть.

"В течение всего дня – максимум внимания ликвидации последствий удара российских террористов по Одессе, по общинам в области, по Черноморску, по нашим портам...С каждым таким ударом мы обращаемся к партнерам снова и снова: воздушный щит Украины нуждается в усилении", – сказал президент.

Зеленский поблагодарил всех наших воинов, которые защищают Украину от таких ударов, всех спасателей, медицинских работников, работников коммунальных предприятий, местные власти и волонтеров, которые помогают людям преодолевать последствия террора РФ.

"Одесщина, Херсонщина, Житомирщина, Кировоградская область. Запорожье, Харьковщина, Донетчина. Везде, где были обстрелы, ракетные и дроновые удары. Я хочу поблагодарить каждого и каждую, кто помогает спасать жизни! Сегодня утром на селекторе мне докладывали и военные, и МВД, другие чиновники, профильный заместитель руководителя Офиса по региональной политике. В громадах, пострадавших от ударов этой ночью, уже начались первоочередные ремонтные работы", – рассказал гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что Украина ждет от Организации Объединенных Наций практических действий по обеспечению "зернового коридора". Если ООН не приступит к четкой и жесткой работе для продолжения экспорта украинского зерна, а снова будет генерировать только заявления, ни о какой безопасности судов с продовольствием не будет и речи.

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