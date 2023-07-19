'Зерновой коридор' не будет в безопасности, если ООН не заработает, – Зеленский

Украина ожидает от Организации Объединенных Наций практических действий по обеспечению зернового коридора. Если ООН не приступит к четкой и жесткой работе для продолжения экспорта украинского зерна, а снова будет генерировать только заявления, ни о какой безопасности судов с продовольствием не будет и речи.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьером Ирландии Лео Варадкаром. Глава государства добавил, что вопрос организации отдельных конвоев Украина будет обсуждать с Турцией и другими странами-партнерами, частные трейдеры агропродукции уже сейчас заявляют о готовности брать на себя риски и ходить по зерновому коридору.

Среди тем, которые обсуждали Зеленский и Варадкар во время визита последнего в Киев 19 июля, было и зерновое соглашение.

"Ирландия поддержала Черноморскую зерновую инициативу и нашу гуманитарную инициативу "Зерно из Украины", которая реально помогла странам Африки, наиболее критически зависящим от импорта агропромышленного продовольствия. Должны вместе сделать все возможное, чтобы глобальный продовольственный рынок остался стабильным, несмотря на очевидные усилия России спровоцировать новые кризисы и использовать как оружие голод и дестабилизацию. Мир точно сильнее, чем российский агрессор. И мы точно должны вместе со всеми в мире восстановить нормальный глобальный порядок", – отметил после переговоров с ирландским премьером украинский президент.

В ходе пресс-конференции он подчеркнул, что Украина ожидает от ООН практических действий по обеспечению зернового коридора. Пока же эта международная организация ограничивается пусть и мощными, но только заявлениями.

"Коридор должен быть в безопасности. Фактически, зная Россию, он не будет по безопасности, если ООН очень четко и очень твердо не начнет работать на уровне генерального секретаря. Кроме его слов, которые были достаточно мощными, нужны практические действия. Этого мы пока не увидели", – отметил Зеленский.

Глава государства напомнил, что Украина заключала соглашение об экспорте зерна не из РФ, а с Турцией и ООН. И это соглашение остается в силе. В то время как Россия свои договоренности с Организацией Объединенных Наций и Анкарой нарушила.

В настоящее время Украина на разных уровнях работает с Турцией по вопросу продолжения функционирования зернового коридора. Поэтому, отметил Зеленский, уже скоро он рассчитывает получить полную информацию о том, как экспорт зерна может быть продлен.

"С президентом Турции мы можем говорить, как мы будем действовать с ним, как мы можем обеспечить безопасность в этом коридоре. Здесь есть разные аспекты. Мы поднимали вопросы относительно отдельных конвоев – их нужно обсуждать не только с Турцией, но и с другими нашими партнерами. Я собираюсь это обсудить", – подчеркнул Зеленский.

Свое видение ситуации в сфере безопасности для продолжения зерновой инициативы, по словам главы государства, готовят и украинские воины.

"И ООН, и Турция, и военные – все могут сказать, что гарантии 100% никто не дает. Но это очень легкая позиция. Для Украины как государства это не та позиция, на которую мы готовы идти, потому что для нас нужно, чтобы коридор действовал. И мы имеем на это полное право", – убежден президент.

Он добавил, что уже сейчас Киев получает обращение от частных агротрейдеров, которые готовы продолжить экспорт украинского зерна через зерновой коридор, принимая на себя риски. .

Напомним, в РФ 17 июля заявили, что прекращают действие зернового соглашения с 18 июля, а координационный центр в Стамбуле расформируют.

После этого Зеленский и ООН объяснили выход России из зернового соглашения. По словам президента Украины Россия, заявляя о прекращении действия зернового соглашения, срывает свои договоренности с генсеком ООН Антониу Гутеррешем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Но с Украиной РФ договоренностей не было, поэтому наше государство планирует договориться с Турцией и ООН о продолжении инициативы.

В ООН заявили, что генеральный секретарь организации не прекратит своих усилий по содействию беспрепятственному доступу к глобальным рынкам продовольственных товаров и удобрений как из Украины, так и из Российской Федерации для сохранения глобальной продовольственной безопасности.

Уже в ночь на 19 июля войска РФ атаковали Одесщину и Николаевщину. При этом они сознательно целились в инфраструктуру зерновой сделки.