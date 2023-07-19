Уничтожено 60 тыс. тонн зерна: стало известно об убытках от российских обстрелов Одесской области

Россия продолжает шантажировать весь мир голодом. Массированные ракетные удары страны-террориста по морским портам "Одесса" и "Черноморск" уже привели к уничтожению 60 тыс. тонн зерна. Также повреждена инфраструктура, которая была задействована в зерновой сделке.

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Об этом заявил министр агрополитики Украины Николай Сольский. "Агрессор еще раз доказал, что человеческие ценности для него пустой звук, доверия к его словам как не было, так и нет. Атакованы зерновые терминалы и портовая инфраструктура в портах "Одесса" и "Черноморск", – отметил Сольский.

Уже произведены предварительные оценки ущерба. В частности:

ночной удар вывел из работы значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта "Черноморск";

в порту "Черноморск" также были уничтожены 60 тыс. тонн зерна, которое должно было быть загружено на крупнотоннажное судно и отправлено зерновым коридором еще 60 дней назад;

сильнее всего пострадала зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

"Это террористический акт не против Украины, а против всего мира, продовольственная безопасность которого снова под угрозой. Человечество оказалось в заложниках у страны-террориста, шантажирующей весь мир голодом. Мир должен отреагировать жестко и в соответствии с ситуацией", – заявил Сольский.

Он объяснил: если Украина не сможет экспортировать продовольствие, то население беднейших стран окажется на грани выживания. Экономические потери понесет не только Украина, но и весь мир: "Вырастет цена на зерно – и не все страны смогут позволить себе покупать сельхозпродукцию, а значит, цена значительно вырастет на продукты питания: муку, крупы, мясо", – предупредил министр.

Как уточнил нардеп Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), на восстановление поврежденной инфраструктуры, по оценкам специалистов, понадобится не менее года. При этом минобороны России нагло лжет, что целями атак являются "объекты военной промышленности, топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ".

"Это вполне осознанное действие со стороны государства-агрессора. Выйдя 17 июля из своего трехстороннего соглашения в формате "ООН – Турция – Россия", оно пытается физическим разрушением нашей портовой инфраструктуры сделать невозможным продолжение работы морского зернового коридора в любом формате", – заявил Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия объявила о выходе из зерновой сделки. В результате РФ восстанавливает режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря. Также там заявили, что Совместный координационный центр в Стамбуле (Турция) будет расформирован.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что никаких двухсторонних соглашений Украина и Россия не заключали. Потому РФ срывает исключительно свои договоренности с ООН и Турцией, а договоренности Украины с ними остаются в силе. Таким образом, Украина будет добиваться от партнеров продолжения экспорта зерна в Черном море.

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