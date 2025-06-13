Россия использует медицинские исключения из санкций для экспорта товаров двойного назначения - Bloomberg

Литва граничит с российским Калининградом и союзником страны-агрессора Беларусью. Это делает страну Балтии ключевым каналом для экспорта европейских товаров в Россию - и, к сожалению, каналом для обхода санкций. Как выяснилось, Россия использует "медицинские исключения" из санкций для экспорта товаров двойного назначения.

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Об этом изданию Bloomberg рассказала заместитель министра иностранных дел Литвы Габия Григайте-Даугирде. По ее словам, такое исключение ранее применялось автоматически ко всем товарам, из-за чего теперь таможенные органы вынуждены проводить тщательные проверки.

"Мы были свидетелями того, как детали для автомобилей, холодильников, копировальных аппаратов и других видов микроэлектроники экспортировались непосредственно в Россию и были заявлены как предназначенные для медицинского использования", - отметила литовский чиновник.

По ее словам, в 2024 году таможенная служба Литвы отказала в экспорте 28 854 товаров, направлявшихся в Россию и Беларусь именно под видом "медицинских исключений".

Григайте-Даугирде отметила, что оставить автоматические санкционные исключения для медицинских товаров - это все равно, что "закрыть дверь, но оставить замочную скважину", через которую Россия "обязательно найдет способ пройти".

Поэтому чиновница призвала руководство Европейского Союза предоставить государствам-членам больше полномочий для устранения лазеек. То есть экспортеры должны самостоятельно подавать заявки на применение исключений к своим товарам перед их отправкой.

Как сообщал OBOZ.UA, в 18-й пакет санкций Европейского Союза против Российской Федерации Еврокомиссия предлагает внести ограничения против газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". Также есть предложение снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов США за баррель.

Указанные санкции против Кремля будут более действенными, если уменьшить способности государства-агрессора продавать нефть и обходить финансовые барьеры. Если бы россияне не могли получать больше 30 долларов за баррель, то задумались бы о прекращении войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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