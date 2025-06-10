18-й пакет санкций ЕС следует наполнить 'сильными' деталями: Зеленский объяснил, что стоит добавить

Санкции против Кремля будут более действенными, если уменьшить способности государства-агрессора продавать нефть и обходить финансовые барьеры. Если бы россияне не могли получать больше 30 долларов за баррель, то задумались бы о прекращении войны.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 10 июня. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале ОП.

Глава государства напомнил, что Европейская комиссия анонсировала новый, 18-й санкционный пакет против РФ. Зеленский поблагодарил за то, что эти ограничения будут сосредоточены на энергоресурсах и банках врага. По его словам, это правильное направление для давления.

"Но еще нужно наполнить этот пакет сильными деталями. Способность России продолжать войну равна способности продавать их нефть и обходить финансовые барьеры", – добавил президент.

Он призвал максимально ограничить танкерный флот россиян, их технологические возможности добычи и переработки, а также делать все, чтобы "цена российской нефти была ниже, чем они могут выдержать".

Зеленский назвал конкретную максимальную цену и отметил, что сейчас в ЕС скорее нацелены на компромисс – но это лишь станет отсрочкой мира.

"Каждый из партнеров знает, какой прайс-кеп нужен – 30 долларов, не выше. Такой ценовой уровень будет означать реальное давление на Россию – они должны быть вынуждены искать мира. Других мотивов там не понимают.

Я знаю, что партнеры сейчас обсуждают компромиссную цену. Хватит компромиссов с Россией. Каждый такой компромисс – это откладывание мира. Мы просим реально снизить цену на российскую нефть, то есть реально приблизить окончание войны. И особенно я хочу поблагодарить тех в Соединенных Штатах Америки, кто делает ставку именно на силу, в частности на силу дипломатии через санкции", – заявил украинский президент.

Как ранее писал OBOZ.UA, в 18-й пакет санкций Европейского Союза против Российской Федерации Еврокомиссия предлагает включить ограничения против газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". Также предлагается снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов США за баррель.

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