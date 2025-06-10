В ЕС готовятся сильно ударить по нефтяным доходам России: представить 18-й пакет санкций должны уже 10 июня

Европейская комиссия представит новый – 18-й – пакет санкций против России уже 10 июня. Ожидается, что он будет включать, в частности, снижение "потолка цены" на российскую нефть.

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Об этом сообщил редактор Радио Свобода по европейским вопросам Рикард Йозвяк. Он отметил: снизить ценовой потолок могут с текущих 60 до 45 долларов.

"Еврокомиссия сегодня представит свой новый пакет санкций против России государствам-членам ЕС. 18-й с момента полномасштабного вторжения в Украину. Ключевое предложение – снизить нефтяной потолок с 60 долларов до 45-ти", – говорится в сообщении.

Ранее же Йозвяк подчеркивал: новые ограничения также "нацелены на российский теневой флот". Кроме того, будут применены персональные санкции – как против физических, так и юридических лиц.

"ЕС планирует включить в санкционные списки ещё около 100 физических и юридических лиц, доведя общий список до более чем 2 400 позиций. Европейская комиссия также может предложить вернуть в черные списки тех, кто был из них исключён ранее", – рассказал аналитик.

Кроме того, по его словам, в проекте также фигурируют санкций в отношении газопроводов "Северный поток". А также:

Рассматривается идея отключить более 20 российских банков от международной платёжной системы SWIFT.

Под ограничения может попасть Российский фонд прямых инвестиций.

Планируется ввести торговые ограничения, запрещающие европейским компаниям экспорт различных промышленных компонентов, которые Россия может использовать для ведения войны.

Удар по российской нефти

В свою очередь, в Financial Times ранее констатировали: получит ли предложение по снижению ценового потолка на российскую нефть в рамках 18-по пакета санкций ЕС, поддержку всех стран-членов G7, не ясно. Так: в мае на встрече министров финансов G7 Канада также предложила включить в совместное заявление формулировки об ужесточении ограничения цен на нефть. Однако предложение:

Хоть и было поддержано ЕС и его членами G7 Францией, Германией и Италией, а также Великобританией.

Не было включено по просьбе министра финансов США Скотта Бессента.

В самом Минфине США от комментариев отказались. В итоговом коммюнике была принята формулировка, которая обязывала страны G7 "продолжать изучать все возможные варианты, включая варианты максимального давления, такие как дальнейшее усиление санкций" в случае, если прекращение огня не будет согласовано.

Как сообщал OBOZ.UA, также Европейский Союз рассматривает возможность включения России в "серый список" стран со слабым контролем над отмыванием денег. Решение уже поддерживают большинство депутатов Европарламента.

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