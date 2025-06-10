В ЕС готовятся сильно ударить по нефтяным доходам России: представить 18-й пакет санкций должны уже 10 июня
Европейская комиссия представит новый – 18-й – пакет санкций против России уже 10 июня. Ожидается, что он будет включать, в частности, снижение "потолка цены" на российскую нефть.
Об этом сообщил редактор Радио Свобода по европейским вопросам Рикард Йозвяк. Он отметил: снизить ценовой потолок могут с текущих 60 до 45 долларов.
"Еврокомиссия сегодня представит свой новый пакет санкций против России государствам-членам ЕС. 18-й с момента полномасштабного вторжения в Украину. Ключевое предложение – снизить нефтяной потолок с 60 долларов до 45-ти", – говорится в сообщении.
Ранее же Йозвяк подчеркивал: новые ограничения также "нацелены на российский теневой флот". Кроме того, будут применены персональные санкции – как против физических, так и юридических лиц.
"ЕС планирует включить в санкционные списки ещё около 100 физических и юридических лиц, доведя общий список до более чем 2 400 позиций. Европейская комиссия также может предложить вернуть в черные списки тех, кто был из них исключён ранее", – рассказал аналитик.
Кроме того, по его словам, в проекте также фигурируют санкций в отношении газопроводов "Северный поток". А также:
- Рассматривается идея отключить более 20 российских банков от международной платёжной системы SWIFT.
- Под ограничения может попасть Российский фонд прямых инвестиций.
- Планируется ввести торговые ограничения, запрещающие европейским компаниям экспорт различных промышленных компонентов, которые Россия может использовать для ведения войны.
Удар по российской нефти
В свою очередь, в Financial Times ранее констатировали: получит ли предложение по снижению ценового потолка на российскую нефть в рамках 18-по пакета санкций ЕС, поддержку всех стран-членов G7, не ясно. Так: в мае на встрече министров финансов G7 Канада также предложила включить в совместное заявление формулировки об ужесточении ограничения цен на нефть. Однако предложение:
- Хоть и было поддержано ЕС и его членами G7 Францией, Германией и Италией, а также Великобританией.
- Не было включено по просьбе министра финансов США Скотта Бессента.
В самом Минфине США от комментариев отказались. В итоговом коммюнике была принята формулировка, которая обязывала страны G7 "продолжать изучать все возможные варианты, включая варианты максимального давления, такие как дальнейшее усиление санкций" в случае, если прекращение огня не будет согласовано.
Как сообщал OBOZ.UA, также Европейский Союз рассматривает возможность включения России в "серый список" стран со слабым контролем над отмыванием денег. Решение уже поддерживают большинство депутатов Европарламента.
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