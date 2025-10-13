'Россия играет войной': Каллас заявила о подготовке карты обороны для защиты ЕС от Путина

Европа переживает беспрецедентный всплеск гибридных атак, поскольку Россия "играет в азартные игры с войной". Очевидно, что оборону против РФ необходимо усилить, поэтому ЕС готовит соответствующую дорожную карту.

Об этом заявила Кая Каллас, верховная представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, которая в понедельник, 13 октября, прибыла с визитом в Украину. Ее выступлением на пресс-конференции в Киеве поделилась Европейская служба внешних связей.

ЕС хочет предотвратить войну, а не спровоцировать ее

Каллас указала на большое количество гибридных операций, целью которых является Европа, и вспомнила о недавних инцидентах.

"Каждый раз, когда российский беспилотник или самолет нарушает наше воздушное пространство, существует риск эскалации – как непреднамеренной, так и нет. Россия играет в азартные игры с войной, и мы выходим за рамки гипотетического конфликта. Чтобы не допустить войны, мы должны использовать экономическую мощь Европы для военного сдерживания", – сказала глава европейской дипломатии.

Она анонсировала, что уже на этой неделе (то есть до 19 октября) вместе с председательницей Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен представит дорожную карту европейской обороны.

"В ней будут определены цели и этапы развития потенциала в ключевых областях, таких как системы борьбы с беспилотниками", – объяснила политик.

"Очевидно, что нам необходимо усилить нашу оборону против России. Не для того, чтобы спровоцировать войну, а, наоборот, предотвратить ее. Это будет руководство по достижению этой цели, и оно будет полностью соответствовать политике НАТО", – добавила она.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, Каллас уточнила: дорожная карта обороны Европы будет содержать "очень конкретные ориентиры в ключевых областях", определяющие, как будут действовать страны для достижения "реальной готовности к 2030 году".

"И это потому, что мы видим, что РФ не изменила своих целей в отношении переосмысления архитектуры безопасности Европы... Они (россияне. – Ред.) действительно играют с огнем и действительно наращивают здесь эскалацию. Именно поэтому нам нужно быть сильнее и быть готовыми к собственной обороне", – сказала политик.

– Кая Каллас приехала в украинскую столицу на поезде утром 13 октября. На железнодорожном вокзале ее встретила украинская делегация во главе с министром иностранных дел Андреем Сибигой.

– На совместной с Сибигой пресс-конференции глава дипломатии ЕС заявила, что военная экономика Российской Федерации значительно ослабла, и теперь преимущество на стороне Украины.

