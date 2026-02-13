'Всегда был неравнодушным': подросток из Никополя помог задержать вооруженного грабителя в Берлине

Игорь Мамин, 16-летний подросток из Никополя, который сейчас находится в Германии, помог задержать в столице ФРГ вооруженного преступника. Это произошло еще 1 февраля в Шарлоттенбурге, историческом центре Берлина.

В этот день в Берлине "благодаря бесстрашному 16-летнему свидетелю" из Украины был арестован грабитель, пишут немецкие масс-медиа. В свою очередь никопольское издание, которое пообщалось с семьей юного украинца, рассказало историю Игоря Мамина.

Что пишут в ФРГ

Это произошло в цветочном магазине на улице Отто-Зур-аллеи. 20-летний грабитель сказал, что хочет посмотреть на "роскошные наручные часы" продавца, а когда 54-летний работник магазина передал ему часы, сильно толкнул его и убежал.

16-летний юноша из Украины, который был рядом, услышал крики о помощи пострадавшего мужчины и сразу бросился догонять грабителя. Он догнал преступника на улице Циллештрассе, отобрал у него часы и самостоятельно удерживал грабителя вплоть до прибытия полиции.

Причем преступник был вооружен – полицейские обнаружили у него выкидной нож. Его доставили в полицию, а уже на следующий день отпустили на свободу.

Так или иначе, но грабитель предстанет перед судом, расследование факта ограбления еще продолжается.

Что известно о юном никопольчанине

Игорь с 5 лет занимается спортом – сначала футболом, а позже и дзюдо. Парень уже имеет много спортивных наград, рассказал отец юноши. По его словам, парень "всегда был неравнодушным".

В Никополе Игорь учился в гимназии №15, обучение в ней он завершал, уже находясь в Берлине. Сейчас парень продолжает учиться в образовательных учреждениях Германии, а также работает в местном кафе баристой.

Он как раз шел на работу, когда стал свидетелем преступления в цветочном магазине, рядом с кафе, где Игорь работает.

Как говорит отец парня, ограбленный продавец из цветочного магазина, владелец часов стоимостью пять тысяч евро, "подарил сыну 41 тюльпанчик сначала", но потом "еще принес конверт со 100 евро". А от местной полиции пока никаких отличий не было.

Между прочим, Игорь Мамин мечтает стать полицейским и даже пытался получить соответствующую профессию в Германии. Но пока что ему это не удалось.

