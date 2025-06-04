Россия хочет разместить 10 тыс. военных в Приднестровье на границе с Одесщиной: премьер Молдовы указал на риски

Российская Федерация хочет перебросить на территорию оккупированного Приднестровья (Молдова) 10 000 своих солдат. Для этого ей нужно, чтобы власть в стране перешла к прокремлевским политикам.

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Об этом, ссылаясь на данные разведки, заявил Financial Times премьер-министр Молдовы Дорин Речан. Он обвинил Москву во вмешательстве в парламентские выборы, проведение которых запланировано на сентябрь 2025 года.

Кампания государсвта-агрессора включает в себя онлайн-пропаганду и незаконные денежные переводы партиям и избирателям. К примеру, в 2024-м Москва потратила на подобные операции эквивалент 1% ВВП Молдовы.

"Это огромные усилия по подрыву молдавской демократии", – отметил премьер.

Он сказал, что сейчас российские военные силы в Приднестровье "почти бессмысленны". По оценкам, там находится около 1500 солдат под российским флагом.

"Но с более высоким военным присутствием в Приднестровье, которое может позволить себе пророссийское правительство, они могут консолидироваться... Вы можете себе представить, какое влияние и давление будет оказывать 10 000 солдат на юго-западную часть Украины. Но также это близко к Румынии, которая является государством-членом НАТО", – обратил внимание Речан.

"Мы очень осторожны, потому что их (россиян. – Ред.) пропаганда, их механизмы коммуникации очень сильны. Они тратят много денег", – добавил он.

Премьер-министр считает, что Молдове стоит усилить свою оборону.

"Но мы также должны выполнить нашу повестку дня", – сказал Речан, имея ввиду цель Молдовы стать членом Европейского Союза.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Молдова разрывает соглашение с Россией 1998 года о создании и функционировании культурных центров и запускает процесс закрытия "Русского дома" в Кишиневе. В правительстве страны объяснили, что договор может использоваться Кремлем для распространения дезинформации и продвижения искаженных нарративов.

– В июне Министерство иностранных дел Республики Молдова призвало своих граждан воздержаться от поездок в РФ. Причиной названо "ухудшение ситуации с безопасностью в регионе".

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