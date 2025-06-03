МИД Молдовы рекомендовал своим гражданам избегать поездок в Россию: названа причина

Министерство иностранных дел Республики Молдова призвало своих граждан воздержаться от поездок на территорию РФ. Причиной названо "ухудшение ситуации с безопасностью в регионе".

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Кроме того, все чаще фиксируются случаи незаконных задержаний иностранцев в России, а также применение в отношении них административных санкций и даже фабрикация уголовных обвинений. Об этом идет речь в официальном заявлении МИД Молдовы.

"В связи с ухудшением ситуации c безопасностью в регионе, а также из-за зафиксированных случаев применения принудительных мер со стороны российских властей в отношении иностранных граждан, в том числе из Республики Молдова, Министерство иностранных дел и Посольство РМ в Москве, рекомендует гражданам воздержаться от необязательных поездок в Российскую Федерацию", – отмечено в заявлении.

Молдовское внешнеполитическое ведомство также расшифровало содержание формулировки о "принудительных мерах". Так, фиксируются случаи:

задержания при пересечении границы или во время рейдов на территории Российской Федерации;

произвольного применения законодательства;

перевода в центры предварительного задержания, включая Многофункциональный миграционный центр;

применения административных санкций или уголовных обвинений без представления убедительных доказательств.

Существует также риск преследования или неправомерного задержания со стороны правоохранительных органов РФ. Этим перечнем угрозы для иностранцев в РФ не исчерпываются.

"Граждане Республики Молдова, находящиеся на территории Российской Федерации и оказавшиеся в чрезвычайной ситуации, могут обратиться на экстренную линию Посольства по телефону: +7 929 964 9079", – призвали в МИД Молдовы.

Напомним, в конце мая стало известно, что в Молдове закрывают российский культурный центр.

Кишинев объявил о намерении разорвать соглашение с РФ 1998 года о создании и функционировании культурных центров и запускает процесс закрытия "Русского дома" в столице. В правительстве страны считают, что Кремль может использовать его для распространения дезинформации и продвижения искаженных нарративов.

Решение поддержала Комиссия парламента страны по внешней политике и евроинтеграции. Впереди – голосование в парламенте.

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