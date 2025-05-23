Подрывает суверенитет: в Молдове закрывают российский культурный центр

Молдова разрывает соглашение с РФ 1998 года о создании и функционировании культурных центров и запускает процесс закрытия "Русского дома" в Кишиневе. В правительстве страны считают, что договор может использоваться Кремлем для распространения дезинформации и продвижения искаженных нарративов.

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Как сообщает молдовское издание Nokta.md, такое решение поддержала Комиссия парламента страны по внешней политике и евроинтеграции. Вопрос будет вынесен на рассмотрение в парламент.

Соглашение с РФ предполагало развитие взаимных культурных связей и обмен информацией о политике, экономике, науке и образовании обеих стран.

Однако министерство культуры Молдовы, которое выступило инициатором разрыва, считает, что в нынешней геополитической ситуации договор может использоваться Москвой для распространения дезинформации и продвижения искаженных нарративов.

Также отмечается, что у Молдовы нет собственного культурного центра в РФ, то есть равноправный механизм для продвижения молдовской культуры отсутствует, что нарушает баланс и подрывает изначальную цель соглашения.

О подготовке закрытия "Русского дома" в Кишиневе еще в феврале объявило министерство иностранных дел Молдовы – в ответ на взрывы российских дронов на юге Молдовы – в Гагаузии и Тараклийском районе.

Глава МИД страны Михаил Попшой тогда сказал, что сроки закрытия зависят от скорости подачи проекта в правительство и парламент, после чего также потребуется официальное уведомление российской стороны. Поэтому "Русский дом" продолжит работать еще "несколько месяцев".

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия "не получала уведомления о разрыве соглашения" и "Русский дом" в Кишиневе сможет работать как минимум до середины 2026 года.

Она назвала решение властей Молдовы "антироссийским шагом".

Попшой в ответ отверг критику Москвы, подчеркнув, что Кишинев "ничего не имеет против русского языка и культуры", а закрытие центра связано с его подрывной деятельностью против суверенитета Молдовы.

Указанное соглашение Молдовы и РФ автоматически продлевается каждые пять лет. Чтобы не продлевать его в 2026 году, Кишинев должен уведомить Москву минимум за полгода.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях молдавский политик Виктория Фуртуне из группы беглого пророссийского олигарха Илана Шора посягнула на часть Одесской области. По ее словам, Молдова должна "вернуть" его, чтобы получить доступ к морю.

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