'Россия гордится тем, что умеет убивать': Зеленский – об ударах по Херсону и Прилукам, важных встречах и поддержке мира. Видео

Российская Федерация гордится тем, что умеет убивать, и больше ничего это государство нормально не научилось, ведь оно "болеет войной, ненавистью и желанием уничтожать жизнь других народов". Украина очень рассчитывает на сильные шаги союзников – это то, что сейчас в дефиците.

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Об этом вечером 5 июня в традиционном обращении к гражданам заявил президент Владимир Зеленский. Видео его речи опубликовал YouTube-канал ОП.

Глава государства рассказал о преступных атаках, которые враг совершил 5 июня. В частности, дважды за день россияне ударили по гражданской цели в Херсоне – зданию областной администрации.

Подобные обстрелы уже происходили, но разрушение здания ОГА было специальным. "Никакого военного смысла. И все это – каждый такой удар – вовсе не о так называемых первопричинах войны, о которых в Москве любят поговорить. Это о том, что они болеют войной, ненавистью и желанием уничтожать жизнь других народов. Таких можно одолеть только силой – силой дипломатии, силой санкций, силой оружия и технологий", – подчеркнул президент.

Он напомнил, что армия РФ разрушала жизнь народов Кавказа, уничтожала жизнь в Сирии и добралась даже до Африки, чтобы "продавать свою жестокость местным царям". И россияне гордятся этим.

"Удар по Прилукам Черниговской области сегодня. Российские дроны убили семью украинского спасателя. Его жизнь посвящена спасению других, а Россия так с ним и многими другими людьми... Были удары по Харькову, по Сумщине, Донецкой области, Никополю, по громадам Запорожья, по селам Херсонщины. И это – обыденность того, что россияне, к сожалению, могут себе позволить. Мир, к сожалению, позволяет им такое. Но мы видим, сколько людей в мире все же с нами", – добавил Зеленский.

Он рассказал, что украинская команда (чиновники, военные, представители Офиса президента) в эти дни проводит встречи в Вашингтоне.

"Спасибо за поддержку всем, кто был на брифингах от украинской делегации. В частности, были встречи в Конгрессе, с представителями администрации США, общение с журналистами, с представителями общественных организаций. Есть понимание и поддержка. Очень рассчитываем на сильные шаги. Это то, что сейчас в дефиците. И что может заставить даже таких подонков в Москве почувствовать, что они войну не потянут. Это надо обеспечить.

И именно для этого нужны новые и достаточные санкции, прежде всего от Соединенных Штатов. Именно для этого нужно четкое политическое давление ради результативной дипломатии. Уже просто нет в мире таких мирных инициатив, которые бы Россия не отвергла. Им все не нравится. Им нравятся только руины и убийства. Они должны за это отвечать", – призвал Зеленский.

Кроме этого, в четверг он заслушал доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля о его переговорах во Франции. Есть решение о дополнительных средствах на восстановление в Украине.

Еще один доклад – от министра иностранных дел Андрея Сибиги. "Мы готовим решение вместе со странами "семерки". Я благодарю всех, кто с нами, кто с Украиной!" – подытожил президент.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 3 июня делегация нашей страны прибыла в Соединенные Штаты Америки.

– 4 июня глава ОП Украины Андрей Ермак встретился с государственным секретарем США Марко Рубио в Вашингтоне. Среди тем, которые они поднимали, было усиление поддержки нашей противовоздушной обороны.

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