Ермак в Вашингтоне встретился с Келлогом и Виткоффом: что известно о разговорах. Фото

Во вторник, 3 июня, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл в США вместе с украинской делегацией и провел важные переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. В центре внимания были ситуация на фронте, усиление санкций против РФ, оборонная поддержка Украины и вопрос возвращения детей, похищенных российскими оккупантами.

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О деталях встречи чиновник рассказал на своей странице в Telegram, подчеркнув важность поддержки США в это сложное время. Он также подчеркнул, что сотрудничество с западными партнерами является ключевым для эффективной защиты страны.

"В Вашингтоне вместе с командой провел переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Обсудили ситуацию на фронте, итоги встреч в Стамбуле, необходимость усиления санкций против РФ и оборонную помощь нашему государству", – сообщил политик.

Он особо акцентировал на вопросе возвращения детей, которых насильно вывезли в Россию.

"Мы передали списки, ожидаем ответа – это очень важно, и мы ценим участие США в этом процессе", – сказал Ермак.

Руководитель Офиса президента также констатировал, что Москва сознательно затягивает прекращение огня, и на это нужно реагировать решительно.

"Россия делает все, чтобы избежать прекращения боевых действий. Украина сделала максимум для завершения войны мирным путем, но если враг не прекращает огонь добровольно, мы вынуждены уничтожать их военный потенциал силой", – акцентировал чиновник.

В состав украинской делегации входит первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, а также представители Министерства обороны и Офиса президента. Во время визита они планируют активно отстаивать ключевые интересы Украины, в частности в сфере оборонной поддержки, санкционной политики, инвестиционных проектов и информационной безопасности.

"Наша программа очень насыщенная: будем говорить об оборонной помощи, ситуации на фронте, усилении санкций, в частности законопроект сенатора Грэма, а также о создании Инвестиционного фонда восстановления. Не обойдем вниманием и вопрос возвращения депортированных детей, что поддерживаем на самом высоком уровне", – добавил он.

Отдельно в программе обсуждений - российская пропаганда, в том числе в контексте религиозных вопросов. Встречи проходят с представителями обеих партий США, которые поддерживают Украину, а также с командой президента Дональда Трампа.

"Мы донесем результаты переговоров в Стамбуле и расскажем о том, как Россия намеренно затягивает с прекращением огня и переговорами, используя это для продолжения войны. Правда – на нашей стороне", –подытожил глава ОП.

Отдельно украинский чиновник встретился со специальным представителем США по вопросам Ближнего Востока Стивом Уиткоффом, где обсудили ход переговорного трека между Украиной и Россией, в частности встречи в Стамбуле.

"Россияне тянут время и манипулируют переговорами, пытаясь избежать санкций. Их позиция – полностью неконструктивная. Только санкции смогут подтолкнуть Россию к серьезным переговорам", – подчеркнул он.

Во время встречи политик также описал реальную ситуацию на фронте и пригласил американского дипломата посетить Украину.

"Также рассказал о реальной ситуации на поле боя. Пригласил Стива Виткоффа посетить Украину, чтобы увидеть ситуацию собственными глазами", – сказал Андрей Ермак.

Украина продолжает активную дипломатическую работу для консолидации поддержки союзников в борьбе с агрессором и для защиты своих интересов на международной арене.

"Нам нужно прекращение огня – мы полностью поддерживаем еще с марта соответствующее предложение США. Также мы готовы к встрече лидеров, которой избегает Россия", – отметил политик.

Как сообщал OBOZ.UA, меморандум с условиями завершения войны, который Украина передала России и США, содержит положения о прекращении огня на суше, на море и в воздухе. Предполагается, что мониторинг будут осуществлять международные партнеры.

Также российская делегация на переговорах в Стамбуле передала Украине свой "меморандум" о прекращении огня и дала неделю на изучение документа. РФ требует у Украины признания оккупированных территорий российскими, проведения выборов, безъядерного статуса, отказа от вступления в НАТО и кучу других неприемлемых вещей.

Текст российского меморандума обнародовали пропагандистские СМИ. Среди прочего, Москва требует у Украины снятия всех действующих санкций с РФ. В целом этот документ, как и ожидалось, является собранием неприемлемых для Украины ультимативных требований, который в очередной раз доказывает нежелание России положить конец войне.

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