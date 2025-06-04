Ермак в Вашингтоне обсудил с Рубио усиление поддержки Украины в сфере ПВО. Фото

В среду, 4 июня, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с государственным секретарем США Марко Рубио в Вашингтоне. Они, в частности, обсудили необходимость усиления поддержки в сфере противовоздушной обороны.

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Об этом Андрей Ермак написал в Telegram. Также чиновники договорились координировать все свои дальнейшие действия.

"В Вашингтоне встретился и поговорил с государственным секретарем США и исполняющим обязанности советника по национальной безопасности Марко Рубио. Обсудили ситуацию на фронте, необходимость усиления поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

Чиновники также поделились мыслями о встрече с россиянами в Стамбуле, дальнейший ход переговоров, обмен пленными, который будет и важность возвращения всех заложников и похищенных Россией детей.

"Подчеркнул, что Украина сделала все возможное для достижения мира, согласна на прекращение огня, но Россия против, поэтому нужны дополнительные санкции", – резюмировал встречу чиновник.

Накануне, 3 июня, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл в США вместе с украинской делегацией и провел важные переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. В центре внимания были ситуация на фронте, усиление санкций против РФ, оборонная поддержка Украины и вопрос возвращения детей, похищенных российскими оккупантами.

Как сообщал OBOZ.UA, меморандум с условиями завершения войны, который Украина передала России и США, содержит положения о прекращении огня на суше, на море и в воздухе. Предполагается, что мониторинг будут осуществлять международные партнеры.

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