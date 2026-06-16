"Россия должна заключить соглашение": Трамп анонсировал встречу с Зеленским и упомянул о потерях Кремля

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским во вторник, 16 июня. Он заявил, что Россия должна заключить мирное соглашение, и обратил внимание на потери обеих сторон в войне.

Видео дня

Об этом Трамп заявил, общаясь с журналистами. Однако подробностей американский президент не рассказал.

"У нас была хорошая встреча, я встречусь с ним (Владимиром Зеленским – ред.) позже сегодня. Россия должна заключить соглашение. Россия потеряла огромное количество людей, как и Украина", – заявил глава Белого дома.

Что предшествовало

Ранее и американский, и украинский президенты прибыли во французский город Эвиан. С 15 мая там стартовал саммит стран "Большой семерки" (G7), к которому присоединилась и Украина.

Президент США Дональд Трамп после прилета во Францию на саммит "Группы семи" провел двустороннюю встречу с президентом Эммануэлем Макроном. Они обсудили, в частности, ситуацию на Ближнем Востоке и в Украине.

В то же время на полях саммита у Зеленского запланирован ряд встреч: с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, премьером Канады Марком Карни и представителями Международного валютного фонда.

По словам главы государства, перед саммитом Киев предлагал кремлевскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в любом месте, где можно было бы принять реальные решения для прекращения войны. Однако Кремль отказался от таких встреч.

Что будут обсуждать Европа, Украина и США

По данным Politico, отдельным вопросом для переговоров станет усиление оборонной помощи, в частности ПВО и дальнобойного оружия. Украина также рассчитывает на возможность собственного производства перехватчиков Patriot и поддержку союзников в поставках боеприпасов.

Politico пишет, что европейские партнеры уже берут на себя основную часть финансовой помощи Украине, однако Киев просит дополнительного финансирования. Речь идет о потребности еще как минимум в 20 млрд евро.

Третьим ключевым направлением обсуждений является усиление санкционного давления на Россию и роль США в этом процессе. В то же время в ЕС отмечают, что часть санкционных инициатив, в частности в отношении российского "теневого флота", пока не получила полной поддержки партнеров.

Напомним, европейские союзники Киева опасаются, что президент США Дональд Трамп может изменить формат мирных переговоров по Украине и оттеснить ЕС от этого процесса. В Брюсселе и среди партнеров Украины опасаются усиления влияния США на переговоры с Россией.

Также OBOZ.UA сообщал, что эксперт по публичной политике, кандидат наук в области государственного управления Илья Котов оценил перспективы саммита G7, который начался во Франции 15 июня. По его мнению, ключевой задачей встречи станет поиск взаимопонимания между западными партнерами на фоне международных кризисов и вызовов в сфере безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!