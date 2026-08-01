На оккупированных территориях 18-20 сентября пройдут так называемые выборы в Госдуму. И эти выборы станут одним из главных аргументов Москвы на предстоящих переговорах о мире, с одной стороны, а с другой – поводом для серьезного давления на нас, почему можно и нужно проводить выборы во время войны.

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Далее текст на языке оригинала.

Спільно з Валерієм Чалим (Valeriy Chaly) та Андрієм Магерою провели дискусію на цю тему. Нижче, спробую коротко дати головні тези

1. Гауляйтери окупованих територій отримали "план" показати явку не менше 65% і результат Єдиної Росії має бути в районі 70%. Від забезпечення цього результату залежить їхнє майбутнє. Яким чином буде забезпечено цей результат вже зрозуміло. Вкидування і фальсифікації складуть не менше 40-50%.

2. В цілому, ці "вибори" в Росії вже стають плебісцитом по підтримці безкінечної війни. На окупованих територіях – це також демонстрація того, що ці регіони "остаточно стали російськими". Саме тому, викликає подив, що досі ми не маємо публічної позиції МЗС з цього приводу і ми не бачимо жодних інформаційних кампаній держави для світу взагалі та для Росії і окупованих територій, зокрема.

3. Якою має бути головна ціль цієї кампанії? Перш за все ми маємо не просто заявити про нікчемність цих вибори. Ми маємо зробити ситуацію, при якій ні в кого не буде сумнівів, що ніяких реальних виборів на цих територіях не було.

4. Що потрібно зробити?

– має бути утворено координаційний центр з чітко затвердженим планом дій і набором спікерів для всіх аудиторій. Таким центром, за функціоналом має бути або МЗС, або РНБО (вибачте, що змушений писати цю банальність);

– Воєнна ситуація така, що забезпечити безпеку голосування неможливо, тому вже зараз потрібно щодня по усім можливим каналам доносити до світу та до жителів окупованих теритоій, що вибори це небезпечно. Особливо з огляду на те, що Кремль 100% готує криваві провокації під українським прапором.

– МЗС має розпочати кампанію по невизнанню цих виборів та майбутнього російського парламенту вже зараз. В 2024 році ми дуже довго зволікали і програли вчисту кампанію "Путін – нелегітимний президент". Зараз у нас є шанс добитися, бодай часткової, нелегітимності Думи.

– Всі посольства мають включитися в роботу по дискредитації, так званих, спостерігачів, які планують їхати в Росію і, особливо, на окуповані території;

– Проти всіх учасників виборів (кандидати, члени комісій, довірені особи) будуть відкриті кримінальні провадження з дуже прискореною процедурою заочного осудження.

5. Це ключові речі, які лежать на поверхні. Насправді, можна і потрібно зробити набагато більше. Але чомусь влада зволікає.

До виборів 45 днів. Часу залишилося неймовірно мало.