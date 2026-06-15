На саммите G7 Трамп и Макрон обсудили Украину и Ближний Восток: что известно

Президент США Дональд Трамп после прилета во Францию на саммит "Группы семи" провел двустороннюю встречу с президентом Эммануэлем Макроном. Они обсудили, в частности, ситуацию на Ближнем Востоке и в Украине.

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Как передает Le Monde, около 16:00 (по киевскому времени – 17:00) в понедельник, 15 июня, самолет главы Белого дома приземлился в Женеве (Швейцария). Оттуда Трамп отправился во французский город Эвиан-ле-Бен, где в этом году организована встреча участников G7 и лидеров некоторых других стран.

Накануне Макрон объявил, что намерен провести "уважительную, но решительную дискуссию" с американским коллегой (последний перед саммитом угрожал Парижу 100% пошлинами на французское вино, если не будет отменен налог на цифровые услуги).

Примерно в 17:00 (18:00 по киевскому времени) Трамп прибыл в Эвиан вместе со своим государственным секретарем Марко Рубио и министром финансов Скоттом Бессентом. "Я очень рад быть здесь", – сказал президент Соединенных Штатов на лестнице отеля, где проходил саммит.

Примерно час длилась непубличная часть встречи Трампа и Макрона. После этого лидеры обратились к журналистам.

Ситуация в Иране

Назвав французского президента "близким другом", Трамп сообщил, что они, среди прочего, обсудили Украину и Иран.

Республиканец заверил, что Ормузский пролив уже "частично открыт". "Мы расчищаем несколько оставшихся мин, корабли начинают плавать, а в пятницу (19 июня. – Ред.) пролив будет полностью открыт", – уточнил он.

Глава Белого дома сказал, что ему не нужна "большая помощь", чтобы восстановить свободное судоходство в этом регионе. "Но я не думаю, что это плохая идея иметь один или два корабля из нескольких стран. Ваша страна была бы очень полезна для этого, потому что никогда не знаешь", – добавил президент США, обращаясь к президенту Франции.

В ответ Макрон повторил свое предложение о совместной франко-британской международной военной миссии.

"Цены на нефть стремительно падают до уровней, которые еще не вернулись к докризисным, но мы приближаемся к ним", – убеждал Трамп. Ключевым моментом он назвал то, что Исламская Республика Иран "никогда не будет иметь ядерной бомбы".

"Они согласились на это; у них не будет бомбы, и это было конечной целью всей этой акции... Они бы ее имели, если бы мы не вмешались", – объяснил американский лидер причины войны.

Ситуация в Украине

Президент США сказал, что может "что-то сделать" для урегулирования. Мол, и президент Владимир Зеленский, и диктатор Владимир Путин "открыты для этого".

По словам Трампа, в этой войне "ежедневно гибнет 25 000 человек, большинство из которых – солдаты". "Этого не должно происходить", – отметил республиканец, пояснив, что сможет "поработать над этим вопросом" теперь, когда ситуация на Ближнем Востоке успокоилась.

"Мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли довести дело до конца", – указал он.

Подробнее о том, что Трамп сказал о российско-украинской войне по итогам встречи с Макроном, читайте по ссылке.

Как писал OBOZ.UA, 14 июня кремлевский диктатор Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с днем рождения – и сразу после этого он отдал приказ о проведении массированной комбинированной атаки на Украину. Владимир Зеленский предположил, что российский главарь намеренно отложил обстрел до звонка Трампу, чтобы во время разговора ему не пришлось оправдываться за новый террор, разрушения и убийства мирных украинцев.

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