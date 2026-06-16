В Европе обеспокоены возможными шагами Трампа в отношении Украины – Politico

Европейские союзники Киева опасаются, что президент США Дональд Трамп может изменить формат мирных переговоров по Украине и оттеснить ЕС от этого процесса. В Брюсселе и среди партнеров Украины опасаются усиления влияния США на переговоры с Россией.

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Об этом, ссылаясь на заявления европейских чиновников и дипломатов, сообщает Politico . В материале отмечается, что беспокойство усилилось накануне саммита G7 во Франции.

Трамп прибыл во Францию после завершения иранского кризиса и заявил, что планирует уделить больше внимания войне России против Украины. Он отметил, что видит возможность "что-то сделать" после бесед с диктатором Владимиром Путиным и президентом Владимиром Зеленским.

Что говорят европейские лидеры

Европейские чиновники опасаются, что Вашингтон снова возьмет на себя ключевую роль в переговорах, оставив ЕС вне процесса. Они подчеркивают риск снижения давления на Россию и ослабления поддержки Украины.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил , что страны Европы должны быть полноценными участниками переговоров наряду с США и Украиной. Он подчеркнул, что Европа финансирует значительную часть помощи Киеву.

"Правильные переговоры – это когда Украина и Россия сидят за столом переговоров, а рядом с ними – европейцы и американцы", – сказал он в интервью телеканалу TF1.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула , что ЕС уже предоставил около 90 млрд евро помощи Украине. Она добавила, что союзники должны обеспечить остальное финансирование для нужд Киева.

Президент Европейского совета Антониу Кошта подчеркнул , что единство стран G7 имеет решающее значение для завершения войны. В то же время европейские государства пытаются согласовать общую позицию относительно будущих переговоров с Россией.

Дополнительную обеспокоенность в Европе вызвали контакты Трампа с Владимиром Путиным и сообщения о возможных поездках его спецпредставителей в Москву. В ЕС опасаются, что это может изменить баланс влияния в переговорах.

Напомним, во французском Эвиане стартовал саммит G7, в котором принял участие и президент США Дональд Трамп. Также присутствует и президент Украины Владимир Зеленский, который вместе с лидерами стран Европы будет обсуждать с главой Белого дома три важных вопроса.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Европе намерены добиться от Дональда Трампа поддержки мирных переговоров с Россией. Там хотят, чтобы Россия согласилась на немедленное прекращение огня на нынешней линии фронта как "отправную точку для переговоров", а также на надежные гарантии безопасности для Украины.

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