«Речь идет не столько о дружбе, сколько о взаимной выгоде»: эксперт назвал главную задачу саммита G7

Эксперт по публичной политике, кандидат наук в области государственного управления Илья Котов оценил перспективы саммита G7, который начался во Франции 15 июня. По его мнению, ключевой задачей встречи станет поиск взаимопонимания между западными партнерами на фоне международных кризисов и вызовов в сфере безопасности.

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Своими мыслями специалист поделился в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Он отметил, что во многом результаты переговоров будут зависеть от позиции президента США Дональда Трампа, а также от готовности союзников искать компромиссы по важнейшим международным вопросам.

Общая повестка дня

По словам Котова, главной интригой саммита остается то, с каким настроем во Францию прибудет американский лидер. В то же время он подчеркнул, что повестка дня встречи не будет ограничиваться только ситуацией на Ближнем Востоке и переговорами с Ираном.

"Саммит G7 – прекрасная возможность положить конец взаимным обвинениям и недоразумениям между партнерами и сформировать общее видение дальнейших действий", – сказал эксперт.

Он также обратил внимание на символичность проведения саммита именно во Франции. По его мнению, несмотря на непростые отношения между президентом Франции Эммануэлем Макроном и Трампом, это открывает дополнительные возможности для диалога и поиска компромиссов.

"Я бы даже сопоставил значение саммита G7 с предстоящим саммитом НАТО, ведь это взаимосвязанные процессы", – отметил Котов.

Вызовы для Запада

Эксперт подчеркнул, что западным государствам приходится реагировать на все более тесное сотрудничество между Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей. В таких условиях, по его мнению, Европа и США должны найти общий язык по ключевым вопросам безопасности.

"Безусловно, Трамп и в дальнейшем будет критиковать европейцев за недостаточное участие в решении проблем безопасности и за нежелание брать на себя большую ответственность. Однако именно для этого и существует диалог", – подчеркнул он.

По словам Котова, основная цель встречи заключается в формировании понимания того, что координация действий выгодна всем участникам.

"Главная задача саммита — сформировать взаимопонимание относительно того, что совместные действия приносят пользу всем сторонам. Речь идет уже не столько о дружбе, сколько о прагматичном партнерстве и взаимной выгоде", – заявил эксперт.

Он добавил, что отдельные действия США, Европы, Японии или Канады не дадут того результата, которого можно достичь благодаря совместным решениям. Именно поэтому переговоры могут быть сложными, но в то же время открывают возможность для согласования позиций как в отношении отношений между ведущими государствами мира, так и в отношении войны в Украине.

Как писал OBOZ.UA, 14 июня кремлевский диктатор Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с днем рождения – и сразу после этого отдал приказ о проведении масштабной комбинированной атаки на Украину. Владимир Зеленский предположил, что российский лидер намеренно отложил обстрел до звонка Трампу, чтобы во время разговора ему не пришлось оправдываться за новый террор, разрушения и убийства мирных украинцев.

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