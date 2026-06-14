Украина и Европа будут пытаться завоевать расположение Трампа на саммите G7: в Politico узнали ключевые темы

В понедельник, 15 июня, во французском Эвиане стартует саммит G7, в котором примет участие и президент США Дональд Трамп. Также там будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, который вместе с лидерами стран Европы будет обсуждать с главой Белого дома три важных вопроса.

Видео дня

Об этом сообщает Politico. Разговор с американским лидером коснется поддержки Украины и давления на Россию.

О чем будут говорить с Трампом

Издание отмечает, что этому предшествует то, что в Украине заканчивается боекомплект к тяжелым ЗРК Patriot, летом снова может возникнуть угроза отключения света, а в Вашингтоне обеспокоены иранскими проблемами, в то время как Киев впервые за много лет добивается успехов.

"Беспилотники перерезают российские линии снабжения и растягивают ее военные и экономические ресурсы. ВСУ извлекли выгоду из значительных технологических разработок, линия фронта в значительной степени стабилизировалась, и Киев впервые с 2023 года вернул себе больше территории, чем потерял. Все это дало Украине то, чего у нее давно не было: время", – говорится в материале.

Первый момент разговора с Дональдом Трампом заключается в необходимости уделить внимание войне в Европе и призвать союзников восполнить пробелы. Речь идет, в частности, о предоставлении ПВО и дальнобойного ударного оружия – до следующего потенциального наступления России.

"Украинский лидер запросит у США разрешение на производство перехватчиков Patriot внутри страны и обратился к Германии с просьбой предоставить десятки перехватчиков из своих запасов в обмен на те, которые Киев произведет позже", – отмечает Politico.

Насущный вопрос заключается в увеличении поддержки Запада настолько, чтобы заставить Россию добросовестно вести переговоры.

Издание пишет, что в прошлом году глава Белого дома критиковал Зеленского за отказ от соглашения, обвинив его в"чрезмерном усердии", однако это было до улучшения положения Украины. Поэтому европейские дипломаты заявили, что саммит должен стать возможностью для союзников Киева подтвердить свою поддержку Украины.

"Сегодня европейцы берут на себя почти 100% помощи Украине, но для наших партнеров по G7, в частности США, по-прежнему важно продолжать вносить свой вклад – или, по крайней мере, не ослаблять свою поддержку еще больше", – сказал дипломат одной из крупнейших стран ЕС на условиях анонимности.

По данным Politico, ЕС покрыл финансовые потребности Украины на ближайшие месяцы за счет кредита в 90 млрд евро, и Киев хочет получить еще как минимум 20 млрд евро.

Третий вопрос касается ужесточения антироссийских санкций и усиления роли США в таких процессах. В частности, Киев оказывал давление на Вашингтон и союзников с целью усиления экономического давления на Москву, но вместо этого получил неоднозначные результаты.

"ЕС принял свой 20-й пакет санкций против России в апреле, но воздержался от принятия ключевого запрета на морские перевозки российских нефтяных танкеров, надеясь, что США поддержат эти усилия на саммите G7", – цитирует Politico слова европейских чиновников.

Напомним, ранее сообщалось, что на саммите G7 во Франции с 15 по 17 июня одной из ключевых тем могут стать мирные переговоры о прекращении войны между Украиной и Россией. Политики будут рассматривать модель с участием Украины, России, США и стран Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европе намерены добиться от Дональда Трампа поддержки мирных переговоров с Россией. Там хотят, чтобы Россия согласилась на немедленное прекращение огня на нынешней линии фронта как "отправную точку для переговоров", а также на надежные гарантии безопасности для Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!