Украинцы массово покупают старые авто: какая цена самой популярной модели

За первую половину 2026 года украинцы купили 26,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет. Самой популярной моделью стал NISSAN Rogue – таких авто в период с января по июнь было куплено 1 380 единиц. Приобрести такую машину в Украине можно как за 12 300, так и 34 700 долларов.

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Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили:

львиную долю рынка б/у машин в Украине составили авто на бензине – 50%;

электромобили – 25%;

гибриды – 18%;

авто на дизеле охватили 6%;

автомобили с ГБО – 1%.

Какие б/у авто самые популярные в Украине

Вместе с тем, отмечается, кроме NISSAN Rogue, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:

TESLA Model Y – 1 373 штуки;

MAZDA CX5 – 1 169 штук;

VOLKSWAGEN Tiguan – 1 152 штуки;

TESLA Model 3 – 883 штуки;

FORD Escape – 806 штук;

AUDI Q5 – 731 штука;

KIA Niro – 521 од.;

JEEP Compass – 495 штук;

BMW X5 – 467 штук.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – NISSAN Rogue – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:

Авто 2025 г. в. с 6 тыс. км пробега, после ДТП по данным auto.ria, продают за 12 300 долларов.

Машину 2021 г. в. со 166 тыс. км пробега, после ДТП можно купить за 18 499 долларов.

Авто 2022 г. в. с 28 тыс. км пробега продают за 34 700 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине предлагают кардинально изменить подход к борьбе с нарушителями Правил дорожного движения (ПДД). Речь идет о новой онлайн-системе, которая автоматически налагала бы штрафы на нарушителей ПДД, в том числе за парковку в неустановленных местах, а также о самостоятельной фиксации правонарушений гражданами и выплате им за это денежного вознаграждения.

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