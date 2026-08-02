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Украинцы массово покупают старые авто: какая цена самой популярной модели

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
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Nissan Rogue
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За первую половину 2026 года украинцы купили 26,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет. Самой популярной моделью стал NISSAN Rogue – таких авто в период с января по июнь было куплено 1 380 единиц. Приобрести такую машину в Украине можно как за 12 300, так и 34 700 долларов.

Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили:

  • львиную долю рынка б/у машин в Украине составили авто на бензине – 50%;
  • электромобили – 25%;
  • гибриды – 18%;
  • авто на дизеле охватили 6%;
  • автомобили с ГБО – 1%.

Какие б/у авто самые популярные в Украине

Вместе с тем, отмечается, кроме NISSAN Rogue, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:

  • TESLA Model Y – 1 373 штуки;
  • MAZDA CX5 – 1 169 штук;
  • VOLKSWAGEN Tiguan – 1 152 штуки;
  • TESLA Model 3 – 883 штуки;
  • FORD Escape – 806 штук;
  • AUDI Q5 – 731 штука;
  • KIA Niro – 521 од.;
  • JEEP Compass – 495 штук;
  • BMW X5 – 467 штук.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – NISSAN Rogue – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:

  • Авто 2025 г. в. с 6 тыс. км пробега, после ДТП по данным auto.ria, продают за 12 300 долларов.
Сколько стоит б/у NISSAN Rogue
  • Машину 2021 г. в. со 166 тыс. км пробега, после ДТП можно купить за 18 499 долларов.
Купить б/у авто в Украине
  • Авто 2022 г. в. с 28 тыс. км пробега продают за 34 700 долларов.
Купить б/у NISSAN Rogue в Украине

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине предлагают кардинально изменить подход к борьбе с нарушителями Правил дорожного движения (ПДД). Речь идет о новой онлайн-системе, которая автоматически налагала бы штрафы на нарушителей ПДД, в том числе за парковку в неустановленных местах, а также о самостоятельной фиксации правонарушений гражданами и выплате им за это денежного вознаграждения.

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