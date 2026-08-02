Украинцы массово покупают старые авто: какая цена самой популярной модели
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
За первую половину 2026 года украинцы купили 26,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет. Самой популярной моделью стал NISSAN Rogue – таких авто в период с января по июнь было куплено 1 380 единиц. Приобрести такую машину в Украине можно как за 12 300, так и 34 700 долларов.
Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили:
- львиную долю рынка б/у машин в Украине составили авто на бензине – 50%;
- электромобили – 25%;
- гибриды – 18%;
- авто на дизеле охватили 6%;
- автомобили с ГБО – 1%.
Какие б/у авто самые популярные в Украине
Вместе с тем, отмечается, кроме NISSAN Rogue, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:
- TESLA Model Y – 1 373 штуки;
- MAZDA CX5 – 1 169 штук;
- VOLKSWAGEN Tiguan – 1 152 штуки;
- TESLA Model 3 – 883 штуки;
- FORD Escape – 806 штук;
- AUDI Q5 – 731 штука;
- KIA Niro – 521 од.;
- JEEP Compass – 495 штук;
- BMW X5 – 467 штук.
Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто
В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – NISSAN Rogue – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:
- Авто 2025 г. в. с 6 тыс. км пробега, после ДТП по данным auto.ria, продают за 12 300 долларов.
- Машину 2021 г. в. со 166 тыс. км пробега, после ДТП можно купить за 18 499 долларов.
- Авто 2022 г. в. с 28 тыс. км пробега продают за 34 700 долларов.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине предлагают кардинально изменить подход к борьбе с нарушителями Правил дорожного движения (ПДД). Речь идет о новой онлайн-системе, которая автоматически налагала бы штрафы на нарушителей ПДД, в том числе за парковку в неустановленных местах, а также о самостоятельной фиксации правонарушений гражданами и выплате им за это денежного вознаграждения.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!